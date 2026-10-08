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Trafiğin Ablası öldü mü, Trafiğin Ablası neden intihar etti?

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Trafiğin Ablası öldü mü, Trafiğin Ablası neden intihar etti?
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Trafiğin Ablası öldü mü, Trafiğin Ablası neden intihar etti? Kütahya'da uzun yıllardır görev yapan ve vatandaşlar arasında "Trafiğin Ablası" olarak tanınan polis memuru Yasemin Bodur Karasu'nun hayatını kaybettiği haberi, emniyet teşkilatını ve kent halkını derin bir yasa boğdu. Güler yüzü ve halkla kurduğu sıcak iletişimle sevilen Karasu'nun ani ölümü, kamuoyunda büyük üzüntüye neden oldu. İşte Trafiğin Ablası Yasemin Bodur Karasu hakkında bilinenler...

Trafiğin Ablası olarak anılan polis memuru Yasemin Bodur Karasu'nun vefatı, son günlerin en çok konuşulan haberleri arasında yer aldı. Acı haberin ardından vatandaşlar, Karasu'nun ölümüne ilişkin gelişmeleri ve başlatılan tahkikatın sonucunu merakla takip ediyor. Peki, Trafiğin Ablası kimdir, ölümüyle ilgili hangi açıklamalar yapıldı? Tüm merak edilenler haberimizin devamında...

TRAFİĞİN ABLASI HAYATINI KAYBETTİ

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü kadrosunda uzun yıllardır görev yapan polis memuru Yasemin Bodur Karasu yaşamını yitirdi. Acı haber, Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından yapılan paylaşımla duyuruldu. Karasu'nun vefatı, başta meslektaşları olmak üzere Kütahya'da büyük üzüntüye neden oldu.

TRAFİĞİN ABLASI KİMDİR?

Yasemin Bodur Karasu, Kütahya'da trafik denetleme biriminde uzun yıllar görev yapan kıdemli bir polis memuruydu. Görevi boyunca vatandaşlarla kurduğu sıcak iletişim, güler yüzü ve trafik çalışmalarındaki aktif rolüyle kentin sevilen simalarından biri haline gelen Karasu, bu nedenle halk arasında "Trafiğin Ablası" olarak anılıyordu. Aslen İzmirli olan Karasu, evli ve bir çocuk annesiydi.

BABASININ ÖLÜM YIL DÖNÜMÜNDE HAYATINI KAYBETTİ

Olayın ardından ortaya çıkan bir ayrıntı, sevenlerini derinden sarstı. Edinilen bilgilere göre, Karasu gibi polis olan babası da geçmiş yıllarda yaşamını yitirmişti. Yasemin Bodur Karasu'nun, babasının ölüm yıl dönümünde hayatını kaybettiği öğrenildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Karasu'nun ölümünün ardından Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Olayla ilgili adli ve idari tahkikat sürerken, yetkililer ölümün arka planını tüm yönleriyle araştırıyor. Soruşturmanın sonucuna ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

MEMLEKETİ İZMİR'DE TOPRAĞA VERİLDİ

Hayatını kaybeden polis memurunun cenazesi, memleketi İzmir'e gönderildi. Karasu için Karabağlar ilçesindeki Yeşilyurt Kavaklıpınar Camii'nde öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı. Trafiğin Ablası, ailesi, meslektaşları ve sevenlerinin gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

EMNİYET TEŞKİLATI YASTA

Karasu'nun vefatı, görev yaptığı Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü'nde ve kent genelinde derin bir üzüntü yarattı. Meslektaşları ve vatandaşlar, sosyal medya üzerinden Karasu için taziye mesajları paylaşarak onu güler yüzü ve özverili çalışmasıyla andı.

DESTEK ALMAKTAN ÇEKİNMEYİN

Kendinizi umutsuz ya da çaresiz hissediyorsanız veya yakınlarınızdan biri için endişe duyuyorsanız, yalnız olmadığınızı unutmayın. Bir ruh sağlığı uzmanına, aile hekiminize ya da güvendiğiniz biriyle konuşmaktan çekinmeyin. Acil durumlarda 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayabilirsiniz.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
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