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Trabzonspor yeni teknik direktörü Arda Turan mı olacak?

Trabzonspor yeni teknik direktörü Arda Turan mı olacak?
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Trabzonspor’da Fatih Tekke ile yolların ayrılmasının ardından yeni teknik direktör arayışı başladı. Bordo-mavililerde başkan Ertuğrul Doğan’ın yeni hoca için çalışmalara başladığı belirtilirken, gündeme gelen isimler arasında Arda Turan’ın da olup olmadığı merak konusu oldu.

Peki, Trabzonspor’un yeni teknik direktörü Arda Turan mı olacak? Teknik direktörlük kariyerinde Shakhtar Donetsk ile Ukrayna Ligi şampiyonluğu yaşayan ve 2025-2026 sezonunda ligin en iyi teknik direktörü seçilen Arda Turan’ın adı, Trabzonspor’un hoca arayışı kapsamında dikkat çeken iddialar arasında yer alıyor.

TRABZONSPOR YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜ ARDA TURAN MI OLACAK?

Trabzonspor’da yeni teknik direktör arayışları devam ederken, gündeme sürpriz bir isim geldi. Bordo-mavili yönetimin Arda Turan ile temasa geçtiği ve deneyimli teknik adama teknik direktörlük teklifi sunduğu ileri sürüldü. Ancak iddialara göre Arda Turan, Trabzonspor’dan gelen teklifi geri çevirdi.

Trabzonspor’un teknik direktörlük koltuğu için Arda Turan’ı düşündüğü ve başarılı çalıştırıcıya teklif götürdüğü iddia edildi. Arda Turan’ın ise bordo-mavili kulübün teklifine olumlu yanıt vermediği öne sürüldü. Söz konusu iddia futbol kamuoyunda kısa sürede gündem olurken, taraftarlar da “Trabzonspor’un yeni teknik direktörü Arda Turan mı olacak?” sorusunun yanıtını araştırmaya başladı.

Trabzonspor ile Arda Turan arasında yaşandığı öne sürülen görüşmeye ilişkin şu ana kadar kulüp tarafından resmi bir açıklama yapılmadı. Bu nedenle Arda Turan’a teklif götürüldüğü ve genç teknik adamın teklifi reddettiği yönündeki bilgilerin iddia seviyesinde bulunduğu belirtiliyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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