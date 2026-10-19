Trabzonspor Salah koreografisinde ne var, Trabzonspor Salah koreografisi neden tepki çekti?

Trabzonspor Salah koreografisi neden tepki çekti sorusunun yanıtı, görseldeki tasvirde saklı. Beşiktaş'ın simgesi olan kartalın, Trabzonsporlu futbolcunun ayakları altında gösterilmesi, siyah-beyazlı taraftarlar tarafından tepkiyle karşılandı. Koreografinin görüntüleri sosyal medyada hızla yayılırken, iki takımın taraftarları arasında da tartışma başladı. Koreografiye ilişkin kulüplerden ya da Türkiye Futbol Federasyonu'ndan bir açıklama gelecek mi? Tüm detaylar haberimizde…

TRABZONSPOR SALAH KOREOGRAFİSİNDE NE VAR?

Trabzonspor taraftarlarının derbi öncesinde açtığı koreografide, bordo-mavili takımın yıldız futbolcusu Muhammed Salah ile Beşiktaş'ın simgesi olan Kartal figürü bir arada yer aldı. Görselde Salah'ın Kartal'ın üzerinde tasvir edildiği görüldü. Tribünü kaplayan büyük boyutlu koreografi, maç öncesinde stadyumun en dikkat çeken görüntülerinden biri oldu.

TRABZONSPOR SALAH KOREOGRAFİSİ NEDEN TEPKİ ÇEKTİ?

Koreografi, özellikle Beşiktaş'ın simgesi olan kartalın Trabzonsporlu futbolcunun altında gösterilmesi nedeniyle tepki topladı. Siyah-beyazlı taraftarlar, bu tasviri kulüplerinin simgesine yönelik bir gönderme olarak değerlendirerek sosyal medyada sert eleştirilerde bulundu. Trabzonspor taraftarları ise koreografiyi derbi rekabetinin bir parçası olarak yorumladı.

KOREOGRAFİ SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Açılan koreografinin görüntüleri kısa sürede sosyal medyada geniş yankı buldu. Görsel, iki takımın taraftarları arasında derbinin saha dışındaki en çok konuşulan konularından biri haline geldi. Bazı kullanıcılar koreografiyi yaratıcı bir tribün şovu olarak değerlendirirken, bazıları ise rakip kulübün simgesinin bu şekilde kullanılmasının uygun olmadığını savundu.

KULÜPLERDEN AÇIKLAMA GELDİ Mİ?

Koreografiye ilişkin Trabzonspor ya da Beşiktaş kulüplerinden resmi bir açıklama yapılmadı. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan da konuya ilişkin bir değerlendirme gelmedi.

DERBİDE DEPLASMAN TARAFTARI DA TRİBÜNDEYDİ

Trabzonspor - Beşiktaş derbisi, yaklaşık 6 yıl aradan sonra deplasman taraftarının da tribünde yer aldığı bir maç olarak dikkat çekti. Trabzon İl Spor Güvenlik Kurulu, iki kulübün ortak talebi doğrultusunda Beşiktaş taraftarlarının karşılaşmaya alınmasını uygun bulmuştu. Koreografinin, deplasman taraftarının da bulunduğu bir derbide açılması, tepkilerin daha da büyümesine yol açtı.

MUHAMMED SALAH KİMDİR?

Muhammed Salah, Trabzonspor forması giyen ve bu sezon takımın hücum hattının önemli isimlerinden biri olarak öne çıkan futbolcu. Salah, bordo-mavililerin UEFA Konferans Ligi'nde KuPS Kuopio'yu 4-2 yendiği maçta Paul Onuachu'nun golünde asisti yapan isim olmuştu.