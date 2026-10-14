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Trabzonspor Sabah Bakü maçı hangi kanalda, Trabzonspor Sabah Bakü maçı nereden CANLI izlenir?

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Trabzonspor Sabah Bakü maçı hangi kanalda, Trabzonspor Sabah Bakü maçı nereden CANLI izlenir?
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FIBA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan dolu bir mücadele basketbolseverleri bekliyor. Trabzonspor, sahasında Azerbaycan temsilcisi Sabah Bakü'yü ağırlayacak. Avrupa arenasında galibiyet hedefiyle parkeye çıkacak bordo-mavililerin karşılaşması öncesinde basketbolseverler, maçın yayın bilgilerini araştırmaya başladı. Peki, Trabzonspor Sabah Bakü maçı hangi kanalda, Trabzonspor Sabah Bakü maçı nereden canlı izlenir? İşte maçın saati, yayın kanalı ve merak edilen tüm detaylar haberimizde...

Trabzonspor, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde taraftarı önünde önemli bir sınava çıkıyor. Bordo-mavililerin Sabah Bakü karşısında oynayacağı mücadele, basketbol tutkunlarının merakla beklediği karşılaşmalar arasında yer alıyor. Trabzonspor Sabah Bakü maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Karşılaşma hangi kanalda yayınlanacak, şifresiz mi? Tüm ayrıntılar haberimizin devamında...

TRABZONSPOR SABAH BAKÜ MAÇI NE ZAMAN?

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Trabzonspor, Azerbaycan ekibi Sabah Bakü'yü konuk ediyor. İki takım arasındaki mücadele, bugün, 14 Ekim 2026 Çarşamba günü oynanacak.

TRABZONSPOR SABAH BAKÜ MAÇI SAAT KAÇTA?

Trabzonspor-Sabah Bakü karşılaşması Türkiye saatiyle 19.00'da başlayacak. Maç saatinde değişiklik yapılma ihtimaline karşı basketbolseverlerin güncel programı takip etmesi önem taşıyor.

TRABZONSPOR SABAH BAKÜ MAÇI HANGİ KANALDA?

Trabzonspor ile Sabah Bakü arasındaki FIBA Şampiyonlar Ligi mücadelesi, tabii Spor 7 üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

TRABZONSPOR SABAH BAKÜ MAÇI NEREDEN CANLI İZLENİR?

Karşılaşmayı televizyondan takip etmek isteyen basketbolseverler, tabii Spor 7 yayınına Turkcell TV+'ta 75. kanaldan ulaşabilecek. Mücadele ayrıca tabii'nin dijital platformu üzerinden de canlı olarak izlenebilecek. Kanal numaraları ve yayın bağlantıları zaman zaman değişebildiği için maç öncesinde güncel bilgilerin kontrol edilmesi öneriliyor.

TRABZONSPOR SABAH BAKÜ MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Trabzonspor'un ev sahipliği yapacağı karşılaşma, Trabzon'daki Hayri Gür Spor Salonu'nda oynanacak. Bordo-mavililer taraftarı önünde galibiyet hedeflerken, Sabah Bakü ise zorlu Trabzon deplasmanından galibiyetle dönmenin peşinde.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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