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Trabzonspor maçı TRT 1'de değil mi, CSKA Sofya Trabzonspor maçının kanalı değişti mi soruları maç öncesinde gündeme oturdu. CSKA Sofya Trabzonspor maçı, programa göre Türkiye saatiyle 23.00'te TRT 1'den canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Beşiktaş maçının uzaması nedeniyle yayın planında bir değişiklik olup olmayacağı merak edilirken, konuyla ilgili TRT'den ya da Trabzonspor'dan henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

TRABZONSPOR MAÇI TRT 1'DE DEĞİL Mİ?

CSKA Sofya Trabzonspor maçının yayıncısı TRT 1 olarak açıklanmıştı. Ancak aynı kanaldan yayınlanan Beşiktaş Hapoel Beer-Sheva maçının, Batum'da tribünde yaşanan olaylar nedeniyle bir süre durması ve sarkması, Trabzonspor maçının yayın saatiyle çakışma ihtimalini gündeme getirdi.