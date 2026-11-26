Trabzonspor maçı TRT 1'de değil mi, CSKA Sofya Trabzonspor maçının kanalı değişti mi, Trabzonspor maçı hangi kanalda?Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Trabzonspor, bu akşam Bulgaristan temsilcisi CSKA Sofya'ya konuk oluyor. Aynı akşam TRT 1'den yayınlanan Beşiktaş Hapoel Beer-Sheva maçının tribündeki olaylar nedeniyle sarkması, bordo-mavili taraftarların aklına Trabzonspor maçının yayınıyla ilgili soruları getirdi.
Trabzonspor maçı TRT 1'de değil mi, CSKA Sofya Trabzonspor maçının kanalı değişti mi soruları maç öncesinde gündeme oturdu. CSKA Sofya Trabzonspor maçı, programa göre Türkiye saatiyle 23.00'te TRT 1'den canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Beşiktaş maçının uzaması nedeniyle yayın planında bir değişiklik olup olmayacağı merak edilirken, konuyla ilgili TRT'den ya da Trabzonspor'dan henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
TRABZONSPOR MAÇI TRT 1'DE DEĞİL Mİ?
CSKA Sofya Trabzonspor maçının yayıncısı TRT 1 olarak açıklanmıştı. Ancak aynı kanaldan yayınlanan Beşiktaş Hapoel Beer-Sheva maçının, Batum'da tribünde yaşanan olaylar nedeniyle bir süre durması ve sarkması, Trabzonspor maçının yayın saatiyle çakışma ihtimalini gündeme getirdi.
CSKA SOFYA TRABZONSPOR MAÇININ KANALI DEĞİŞTİ Mİ?
Trabzonspor maçının yayınlanacağı kanalın değiştiğine ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor. TRT'nin, iki maçın yayın akışına ilişkin yapacağı açıklama bekleniyor. Olası bir değişiklik durumunda maçın hangi kanaldan yayınlanacağı, TRT'nin resmi duyurusuyla netlik kazanacak.
TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
CSKA Sofya Trabzonspor maçı, açıklanan yayın planına göre TRT 1'den yayınlanacak. TRT 1, uydu ve dijital platformlarda şu kanal numaralarından izlenebiliyor:
Digiturk: 23. kanal
D-Smart: 26. kanal
Kablo TV: 22. kanal
Tivibu: 22. kanal
Turkcell TV+: 21. kanal
Maç, TRT'nin dijital platformu tabii üzerinden internetten de takip edilebilecek.
CSKA SOFYA TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, NEREDE?
Karşılaşma, Türkiye saatiyle 23.00'te Bulgaristan'ın başkenti Sofya'daki Bulgar Ordusu Stadyumu'nda başlayacak. Fransız hakem Jeremie Pignard'ın yöneteceği maçta Trabzonspor taraftarları, UEFA'nın verdiği deplasman yasağı nedeniyle tribünde yer alamayacak.