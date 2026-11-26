Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nde bu akşam Bulgaristan temsilcisi CSKA Sofya ile karşı karşıya gelecek. Organizasyonun 4. haftasında deplasmanda mücadele edecek bordo-mavililerin karşılaşmasını takip etmek isteyen futbolseverler, maçın başlama saatini ve canlı yayınlanacağı kanalı araştırıyor. Peki, Trabzonspor maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda? Trabzonspor bugün kiminle oynuyor? Detaylar haberimizde.

TRABZONSPOR BUGÜN KİMİNLE OYNUYOR?

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi lig aşamasının 4. haftasında Bulgaristan ekibi CSKA Sofya ile karşılaşacak. Mücadele, CSKA Sofya'nın ev sahipliğinde Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da oynanacak.

CSKA SOFYA - TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

CSKA Sofya-Trabzonspor karşılaşması, 26 Kasım 2026 Perşembe günü saat 23.00'te başlayacak. Bulgaristan'ın başkenti Sofya'daki Bulgarska Armiya Stadyumu'nda oynanacak mücadelede Fransız hakem Jérémie Pignard görev yapacak.

TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Trabzonspor'un CSKA Sofya ile oynayacağı UEFA Konferans Ligi karşılaşması TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak. Futbolseverler mücadeleyi televizyon üzerinden TRT 1 aracılığıyla takip edebilecek.

CSKA SOFYA - TRABZONSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşma, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da bulunan Bulgarska Armiya Stadyumu'nda oynanacak. Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nin 4. haftasında CSKA Sofya karşısında deplasmanda sahaya çıkacak.

TRABZONSPOR'UN AVRUPA KUPALARINDAKİ PUAN DURUMU

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nde geride kalan üç karşılaşmada iki galibiyet ve bir mağlubiyet aldı. KuPS Kuopio ve Hearts karşısında sahadan galibiyetle ayrılan bordo-mavililer, Freiburg'a ise 1-0 mağlup oldu. Altı puanı bulunan Karadeniz ekibi, CSKA Sofya deplasmanında da puan mücadelesi verecek.