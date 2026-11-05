Trabzonspor Freiburg maçı hakemi kim, maçı kim yönetiyor?

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UEFA'nın açıkladığı görevlendirmeye göre karşılaşmada düdük Estonyalı hakem Kristo Tohver'de olacak. İşte Trabzonspor Freiburg maçının hakem ekibine dair ayrıntılar.

TRABZONSPOR FREIBURG MAÇI HAKEMİ KİM?

Trabzonspor Freiburg maçını Estonyalı hakem Kristo Tohver yönetecek. UEFA, Konferans Ligi'ndeki karşılaşma için Tohver'i görevlendirdi.

TRABZONSPOR FREIBURG MAÇININ YARDIMCI HAKEMLERİ KİM?

Kristo Tohver'in yardımcılıklarını Estonyalı hakemler Silver Koiv ve Sander Saga yapacak.

KRİSTO TOHVER KİMDİR?

Kristo Tohver, 11 Haziran 1981'de Estonya'nın Tartu kentinde doğdu. FIFA kokartına sahip olan 45 yaşındaki hakem, UEFA organizasyonlarında hem kulüp hem de milli takım maçlarında görev alıyor.

TRABZONSPOR FREIBURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trabzonspor Freiburg maçı, 5 Kasım 2026 Perşembe günü Türkiye saatiyle 20.45'te başlayacak. Karşılaşma, UEFA Avrupa Konferans Ligi lig aşaması kapsamında Trabzon'daki Papara Park'ta oynanacak ve TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanacak.