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Trabzonspor Ferençvaroş maç kadrosu: Trabzonspor Ferençvaroş muhtemel 11'ler

Trabzonspor Ferençvaroş maç kadrosu: Trabzonspor Ferençvaroş muhtemel 11'ler
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Trabzonspor ile Ferencvaros, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda karşı karşıya geliyor. Futbolseverler mücadele öncesinde Trabzonspor Ferencvaros maç kadrosu ve Trabzonspor Ferencvaros muhtemel 11'ler bilgisini araştırıyor. Trabzonspor Ferençvaroş muhtemel 11'ler...

Trabzonspor ile Ferencvaros, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda karşı karşıya gelecek. Karşılaşma 20 Ağustos 2026 Perşembe günü saat 20.00'de başlayacak. Trabzon'daki Papara Park'ın ev sahipliği yapacağı mücadele öncesinde gözler iki takımın sahaya çıkması beklenen kadrolarına çevrildi. Trabzonspor Ferençvaroş muhtemel 11'ler haberimizde.

TRABZONSPOR FERENÇVAROŞ MAÇ KADROSU

Trabzonspor'un Ferencvaros karşılaşması için paylaşılan muhtemel kadrosunda kalede Onana bulunuyor. Savunma hattında Pina, Nwaiwu, Savic ve Cabral isimleri yer alırken orta sahada Bouchouari ile Malinovskyi görev yapması beklenen oyuncular arasında bulunuyor.

TRABZONSPOR FERENÇVAROŞ MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor'un Ferencvaros karşısındaki muhtemel 11'i, paylaşılan kadro görselinde Onana, Pina, Nwaiwu, Savic, Cabral, Bouchouari, Malinovskyi, Salah, Aral Şimşir, Saviolo ve Onuachu'dan oluşuyor.

Görseldeki dizilişe göre Onana kalede yer alırken Pina, Nwaiwu, Savic ve Cabral savunma hattını oluşturuyor. Bouchouari ve Malinovskyi orta alanda konumlandırılıyor. Salah, Aral Şimşir ve Saviolo hücum hattında görev yaparken Onuachu ileri uçta bulunuyor.

Trabzonspor muhtemel 11'i:

Onana; Pina, Nwaiwu, Savic, Cabral; Bouchouari, Malinovskyi; Salah, Aral Şimşir, Saviolo; Onuachu.

Ferencvaros için paylaşılan muhtemel 11'de ise Dibusz, Osvath, Raemaekers, Gomez, Cadu, Corbu, Rommens, Zachariassen, Kanichowsky, Yusuf ve Joseph isimleri yer alıyor.

Ferencvaros muhtemel 11'i:

Dibusz; Osvath, Raemaekers, Gomez, Cadu; Corbu, Rommens; Zachariassen, Kanichowsky, Yusuf; Joseph.

Trabzonspor-Ferencvaros mücadelesi öncesinde açıklanan bu isimler, karşılaşmanın muhtemel kadro bilgilerini oluşturuyor. Mücadelenin başlama saati 20.00, karşılaşmanın oynanacağı stat ise Trabzon'daki Papara Park olacak.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
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