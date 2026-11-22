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Trabzonspor Eyüpspor maçı henüz başlamadı. Trendyol Süper Lig'in 12. haftasındaki karşılaşma bugün, 22 Kasım 2026 Pazar günü Türkiye saatiyle 19.00'da Papara Park'ta başlayacak ve beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Trabzonspor Eyüpspor maçı kaç kaç, maç bitti mi, canlı skor nereden takip edilir, maç hangi kanalda ve saat kaçta başlayacak soruları karşılaşma öncesinde en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. İşte Trabzonspor Eyüpspor maçının canlı skor bilgisi, yayın detayları ve karşılaşmaya ilişkin tüm bilgiler.

TRABZONSPOR EYÜPSPOR MAÇI KAÇ KAÇ?

Trabzonspor Eyüpspor maçı henüz başlamadı. Karşılaşma bugün Türkiye saatiyle 19.00'da başlayacak. Mücadelenin başlamasıyla birlikte skor gelişmeleri anbean takip edilebilecek.

TRABZONSPOR EYÜPSPOR MAÇI BİTTİ Mİ?

Hayır, Trabzonspor Eyüpspor maçı henüz başlamadı. Karşılaşma 19.00'da başlayacak. Normal süresi 90 dakika olan mücadelenin, devre arası ve uzatma dakikalarıyla birlikte 20.50 civarında sona ermesi bekleniyor.

TRABZONSPOR EYÜPSPOR MAÇI CANLI SKOR TAKİBİ

Trabzonspor Eyüpspor maçının canlı skoru, karşılaşmanın başlamasıyla birlikte dakika dakika takip edilebilecek. Gol, kart, oyuncu değişikliği ve VAR kararları gibi tüm önemli gelişmeler maç süresince anlık olarak güncellenecek.

Karşılaşmanın ilk yarı ve maç sonu skorları da mücadele boyunca takip edilebilecek.

TRABZONSPOR EYÜPSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Trabzonspor Eyüpspor maçı, beIN SPORTS 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. beIN SPORTS 1, Digiturk'te 77. kanaldan izlenebiliyor. Karşılaşma ayrıca beIN SPORTS'un dijital yayın platformu TOD üzerinden de internetten canlı olarak takip edilebilecek.

Platformlardaki kanal numaraları zaman zaman değişebildiği için futbolseverlerin yayın öncesinde kullandıkları platformun güncel kanal listesini kontrol etmesi öneriliyor.

TRABZONSPOR EYÜPSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Trabzonspor Eyüpspor maçı bugün, 22 Kasım 2026 Pazar günü oynanacak. Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında yer alan karşılaşma Türkiye saatiyle 19.00'da başlayacak.

Maç saatinde ya da yayın programında son dakika değişikliği yapılabileceği için futbolseverlerin karşılaşma öncesinde güncel bilgileri kontrol etmesi öneriliyor.