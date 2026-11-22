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Trabzonspor Eyüpspor maçını hakem Gürcan Hasova yönetecek. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'nun açıkladığı listeye göre Gürcan Hasova'nın yardımcılıklarını Bilal Gölen ve Murat Temel yapacak, dördüncü hakem ise Oğuzhan Aksu olacak. Bugün, 22 Kasım 2026 Pazar günü Türkiye saatiyle 19.00'da Papara Park'ta başlayacak mücadele beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak. Trabzonspor Eyüpspor maçının hakemi kim, maçı kim yönetiyor, VAR hakemi kim ve VAR hakemi yabancı mı soruları karşılaşma öncesinde en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. İşte Trabzonspor Eyüpspor maçının hakem kadrosu ve karşılaşmaya ilişkin tüm detaylar.

TRABZONSPOR EYÜPSPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

Trabzonspor Eyüpspor maçını hakem Gürcan Hasova yönetecek. Gürcan Hasova'nın yardımcılıklarını Bilal Gölen ve Murat Temel yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Oğuzhan Aksu olacak.

TRABZONSPOR EYÜPSPOR MAÇINI KİM YÖNETİYOR?

Karşılaşmayı hakem Gürcan Hasova yönetecek.

Ankara bölgesi üst klasman hakemlerinden Gürcan Hasova, bu sezon Trendyol Süper Lig'de 5 maç yönetti ve bu karşılaşmalarda 19 sarı, 1 kırmızı kart gösterdi. Hasova, bu sezon Trabzonspor'un Kasımpaşa deplasmanında da düdük çalmıştı; o maç 1-1 berabere sona ermişti.

TRABZONSPOR EYÜPSPOR MAÇI VAR HAKEMİ KİM?

Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında oynanacak Trabzonspor–Eyüpspor karşılaşmasının video hakemleri açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) yayımladığı programa göre Video Yardımcı Hakem (VAR) Ferhan Kestanlıoğlu, Asistan Video Yardımcı Hakem (AVAR) ise Mustafa Savranlar olacak.

HAKEM KADROSU

Hakem: Gürcan Hasova

Yardımcı hakemler: Bilal Gölen, Murat Temel

Dördüncü hakem: Oğuzhan Aksu

VAR: [VAR HAKEMİ]

AVAR: [AVAR HAKEMİ]

TRABZONSPOR EYÜPSPOR MAÇI KAÇ KAÇ?

Trabzonspor Eyüpspor maçı henüz başlamadı. Karşılaşma bugün Türkiye saatiyle 19.00'da başlayacak. Mücadelenin başlamasıyla birlikte skor gelişmeleri anbean takip edilebilecek.

TRABZONSPOR EYÜPSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Trabzonspor Eyüpspor maçı, beIN SPORTS 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. beIN SPORTS 1, Digiturk'te 77. kanaldan izlenebiliyor. Karşılaşma ayrıca beIN SPORTS'un dijital yayın platformu TOD üzerinden de internetten canlı olarak takip edilebilecek.

Platformlardaki kanal numaraları zaman zaman değişebildiği için futbolseverlerin yayın öncesinde kullandıkları platformun güncel kanal listesini kontrol etmesi öneriliyor.

TRABZONSPOR EYÜPSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Trabzonspor Eyüpspor maçı bugün, 22 Kasım 2026 Pazar günü oynanacak. Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında yer alan karşılaşma Türkiye saatiyle 19.00'da başlayacak.

Maç saatinde ya da yayın programında son dakika değişikliği yapılabileceği için futbolseverlerin karşılaşma öncesinde güncel bilgileri kontrol etmesi öneriliyor.

TRABZONSPOR EYÜPSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Trabzonspor Eyüpspor maçı, Trabzonspor'un iç saha maçlarını oynadığı Papara Park'ta oynanacak.

TRABZONSPOR EYÜPSPOR KARŞISINDA

Trabzonspor, Papara Park'ta taraftarının desteğiyle Eyüpspor'u yenerek puan tablosundaki iddiasını güçlendirmek istiyor. Eyüpspor ise Karadeniz deplasmanından puan ya da puanlarla dönerek ligdeki hedeflerine ulaşma yolunda önemli bir adım atmayı amaçlıyor. İki takımın da galibiyet parolasıyla sahaya çıkacağı mücadelenin tempolu geçmesi bekleniyor.