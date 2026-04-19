Trabzonspor Başakşehir CANLI nereden izlenir? Trabzonspor Başakşehir maçı hangi kanalda, nereden izlenir?

Trendyol Süper Lig 30. hafta mücadelesinde futbolseverleri ekran başına kilitleyecek kritik bir karşılaşma oynanıyor. Trabzonspor ile RAMS Başakşehir, Papara Park’ta üç puan için sahaya çıkıyor. Şampiyonluk yarışında hata yapmak istemeyen bordo-mavililer, taraftarı önünde önemli bir sınav verirken; Başakşehir ise deplasmandan puan ya da puanlarla dönmenin hesaplarını yapıyor. Peki, Trabzonspor Başakşehir canlı nereden izlenir? Trabzonspor Başakşehir maçı hangi kanalda, nereden izlenir? Detaylar...

TRABZONSPOR BAŞAKŞEHİR CANLI İZLE!

Trabzonspor ile RAMS Başakşehir arasında oynanacak Trendyol Süper Lig 30. hafta karşılaşması, Türkiye’de resmi yayıncı kuruluş olan beIN Sports ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.

Papara Park’ta oynanan bu kritik mücadeleyi izlemek isteyen futbolseverler, beIN Sports 1 üzerinden maçı canlı şekilde takip edebilir. Yayın, maç öncesi özel analizler ve karşılaşma sonrası değerlendirmelerle birlikte geniş bir yayın akışı sunmaktadır.

TRABZONSPOR BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?

Süper Lig’in dikkat çeken karşılaşmalarından biri olan Trabzonspor - RAMS Başakşehir mücadelesi, beIN Sports 1 kanalında canlı olarak yayınlanıyor.

TRABZONSPOR BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI NEREDEN İZLENİR?

Trabzonspor ile Başakşehir arasında oynanan bu önemli Süper Lig karşılaşması, yalnızca yasal yayıncı platformlar üzerinden izlenebilmektedir.

Canlı yayın için tercih edilebilecek platformlar:

beIN Sports 1 (uydu yayın)

beIN Connect (internet ve mobil uygulama)

Papara Park’ta oynanan bu mücadeleyi takip etmek isteyen taraftarlar, resmi yayıncı dışında herhangi bir platform yerine yasal yayın kanallarını tercih etmelidir. Bu sayede hem yüksek görüntü kalitesi hem de kesintisiz yayın deneyimi elde edilir.

TRABZONSPOR BAŞAKŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA?

Süper Lig 30. haftanın kapanış karşılaşmalarından biri olan Trabzonspor - RAMS Başakşehir maçı 20:00’de başlayacaktır.

MAÇ ÖNCESİ TAKIMLARIN SON DURUMU VE İLK 11’LER

Karşılaşma öncesinde her iki takımın sahaya çıkması beklenen ilk 11’leri de netleşti. Teknik direktörler, kritik mücadelede en güçlü kadrolarıyla sahada olacak.

Rams Başakşehir İlk 11:

Muhammed, Onur, Duarte, Opoku, Kazımcan, Kemen, Umut, Yusuf, Shomurodov, Brnic, Bertuğ

Trabzonspor İlk 11:

Onana, Savic, Chibuike, Mustafa, Pina, Ozan, Oulai, Nwakaeme, Zubkov, Augusto, Onuachu