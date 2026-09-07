Trabzonspor Avrupa maçı ne zaman, Trabzonspor UEFA maçı neden yok, Kups Trabzonspor maçı bu hafta değil mi?

Trabzonspor’un Avrupa macerasına ilişkin maç takvimi taraftarların gündeminde. Özellikle bu hafta bordo-mavili ekibin UEFA maçı olup olmadığı ve Kups Trabzonspor karşılaşmasının ne zaman oynanacağı merak edilirken, futbolseverler güncel fikstürü araştırıyor.

KUPS - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Trabzonspor’un UEFA Konferans Ligi’ndeki mücadelesi için geri sayım sürüyor. Bordo-mavili takımın Avrupa kupalarındaki rakibi Finlandiya temsilcisi KuPS olurken, futbolseverler karşılaşmanın tarihini ve saatini araştırmaya başladı. Peki, KuPS - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak?

KUPS - TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

KuPS ile Trabzonspor arasında oynanacak karşılaşmanın başlama saati de futbolseverlerin merak ettiği detaylar arasında bulunuyor. Avrupa kupalarında önemli bir mücadeleye çıkacak olan bordo-mavililerin deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın Türkiye saatiyle 19.45’te başlaması planlanıyor.

KUPS - TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Trabzonspor’un KuPS karşısındaki mücadelesini ekran başından takip etmek isteyen taraftarlar, karşılaşmanın yayıncı kuruluşunu da araştırıyor. KuPS - Trabzonspor maçının TRT 1’den canlı yayınlanması bekleniyor. Yayın programına ilişkin kesin bilginin TRT tarafından yapılacak duyuruyla netleşmesi bekleniyor.

TRABZONSPOR’UN UEFA KONFERANS LİGİ MAÇ PROGRAMI

Trabzonspor’un UEFA Konferans Ligi’nde oynayacağı karşılaşmaların programı şöyle:

• 15 Ekim 2026: KuPS - Trabzonspor | 19.45

• 22 Ekim 2026: Trabzonspor - Hearts | 19.45

• 5 Kasım 2026: Trabzonspor - Freiburg | 20.45

• 26 Kasım 2026: CSKA Sofya - Trabzonspor | 23.00

• 10 Aralık 2026: Trabzonspor - Jablonec | 20.45

• 17 Aralık 2026: Kızılyıldız - Trabzonspor | 23.00

TRABZONSPOR AVRUPA’DA ALTI MAÇA ÇIKACAK

Bordo-mavili ekip, UEFA Konferans Ligi’nde toplam altı karşılaşmaya çıkacak. Trabzonspor bu maçların üçünü kendi sahasında, üçünü ise deplasmanda oynayacak.

Karadeniz ekibi sahasında Hearts, Freiburg ve Jablonec ile karşılaşacak. Trabzonspor deplasmanda ise KuPS, CSKA Sofya ve Kızılyıldız ile mücadele edecek.

Avrupa macerasına KuPS deplasmanıyla başlayacak olan Trabzonspor, ardından sahasında Hearts’ı ağırlayacak. Bordo-mavililerin Konferans Ligi’ndeki fikstürü sezon boyunca taraftarların yakından takip edeceği mücadelelerden oluşacak.