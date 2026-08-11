UEFA Avrupa Ligi’nde lig aşamasına kalabilmek için mücadele edecek Trabzonspor’un rakibi de kura sonucunda şekillendi. Bordo-mavililer, Ferencvaros-Gornik Zabrze eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Trabzonspor’un Avrupa Ligi play-off turundaki rövanş maçı ise 27 Ağustos 2026 tarihinde oynanacak.

TRABZONSPOR'UN UEFA AVRUPA LİGİ PLAY-OFF TURUNDAKİ RAKİBİ BELLİ OLDU

UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirildi. Kura sonucunda Trabzonspor'un play-off turundaki muhtemel rakibi de netlik kazandı. Bordo-mavililer, Ferencvaros ile Gornik Zabrze arasında oynanacak eşleşmenin galibiyle Avrupa Ligi'nde lig aşamasına kalabilmek için kritik bir mücadele verecek.

Avrupa kupalarında yoluna devam etmek isteyen Trabzonspor'un rakibi, Ferencvaros-Gornik Zabrze eşleşmesinin ardından belli olacak. Futbolseverler ise "Trabzonspor Avrupa maçı ne zaman?", "Rakibi kim olacak?" ve "İlk maç hangi tarihte oynanacak?" sorularının yanıtlarını araştırmaya başladı.

TRABZONSPOR'UN AVRUPA LİGİ RAKİBİ KİM OLDU?

UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu kura çekiminin ardından Trabzonspor'un rakibi de şekillendi. Bordo-mavililer, Macaristan temsilcisi Ferencvaros ile Polonya ekibi Gornik Zabrze arasında oynanacak 3. ön eleme turu eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

Trabzonspor, bu eşleşmeden çıkacak rakibini geçmesi halinde UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasına katılma hakkı elde edecek.

FERENCVAROS-GORNIK ZABRZE MAÇLARI NE ZAMAN?

Trabzonspor'un rakibini belirleyecek eşleşmede ilk karşılaşma 5 Ağustos tarihinde oynanacak. Rövanş mücadelesi ise 13 Ağustos'ta yapılacak ve play-off turuna yükselecek takım kesinleşecek.

Karşılaşmaların tamamlanmasının ardından Trabzonspor'un play-off turundaki rakibi resmen belli olacak.

TRABZONSPOR AVRUPA MAÇI NE ZAMAN?

Trabzonspor, Ferencvaros-Gornik Zabrze eşleşmesinin galibiyle UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu'nda karşı karşıya gelecek. Play-off turunun ilk maçları 20 Ağustos, rövanş mücadeleleri ise 27 Ağustos tarihlerinde oynanacak. Bordo-mavililer, bu kritik eşleşmeyi geçmesi halinde UEFA Avrupa Ligi lig aşamasında mücadele etmeye hak kazanacak.

TRABZONSPOR AVRUPA HEDEFİ İÇİN SAHAYA ÇIKACAK

Yeni sezonda Avrupa'da başarılı bir performans sergilemeyi hedefleyen Trabzonspor, play-off turunda güçlü rakibini geçerek UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam etmek istiyor. Bordo-mavili taraftarlar ise kura sonrası gözlerini Ferencvaros-Gornik Zabrze eşleşmesine çevirirken, Avrupa yolculuğunun ilk rakibini heyecanla bekliyor.