Haberler

Trabzon'a düşen İHA kimin, hangi ülkenin?

Trabzon'a düşen İHA kimin, hangi ülkenin?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trabzon'da düşen belirtilen insansız hava aracı (İHA), kamuoyunda büyük merak uyandırdı. Olayın ardından "Trabzon'a düşen İHA kimin, hangi ülkenin?" sorusu arama motorlarında en çok araştırılan konular arasına girerken, yetkili kurumların yapacağı teknik inceleme ve resmi açıklamalar yakından takip ediliyor.

Karadeniz'de yaşanan son gelişmenin ardından Trabzon’da bulunan İHA, güvenlik ve savunma gündeminin öne çıkan başlıklarından biri oldu. " Trabzon'a düşen İHA kimin, hangi ülkenin?" sorusuna yanıt arayan vatandaşlar, aracın menşei, modeli ve olayın nedenine ilişkin resmi açıklamaları merak ediyor. Yetkililerin incelemelerinin ardından konuyla ilgili detayların netleşmesi bekleniyor.

TRABZON’DA AĞACA ÇARPAN İHA PATLADI

Trabzon’un Vakfıkebir ilçesinde kırsal alanda meydana gelen olayda, bir insansız hava aracı (İHA) ağaca çarptıktan sonra infilak etti. Bölgeden gelen ilk bilgilere göre olay kısa süreli paniğe neden olurken, güvenlik güçleri ve teknik ekipler alanı kontrol altına aldı.

İHA’DA 5 KİLOGRAM PATLAYICI TESPİT EDİLDİ

Yapılan ilk incelemelerde, düşen İHA’nın içerisinde yaklaşık 5 kilogram patlayıcı bulunduğu belirlendi. Patlamanın etkisiyle bölgede hasar oluşup oluşmadığına ilişkin detaylı teknik çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Olayın ardından çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı.

İHA’NIN MENŞEİ UKRAYNA OLARAK BELİRLENDİ

Yetkililer tarafından yapılan ön değerlendirmede, söz konusu insansız hava aracının Ukrayna’ya ait olduğu tespit edildi. Konuya ilişkin teknik analizlerin devam ettiği, İHA’nın rotası ve düşme nedeninin ayrıntılı şekilde araştırıldığı bildirildi.

VAKFIKEBİR KIRSALINDA EKİPLER İNCELEME BAŞLATTI

Olayın ardından jandarma, bomba imha ekipleri ve teknik birimler bölgeye sevk edildi. Vakfıkebir ilçesi Açıkalan Mahallesi’nde güvenlik çemberi oluşturulurken, ekiplerin detaylı incelemeleri sürüyor.

MAHALLE SAKİNLERİ PANİK YAŞADI

İHA’nın patlamasıyla birlikte bölgede yaşayan vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. Olayın ardından mahalle sakinleri güvenli bölgelere yönlendirilirken, yetkililer bölgede herhangi bir risk olup olmadığına dair tarama çalışmalarını sürdürüyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
Trabzon'da ağaca çarpıp infilak eden İHA inceleniyor

O ülkeden gelip Türkiye'de infilak etti
Büyükada'da plajda yangın! Alevler ormana sıçradı

Görüntü İstanbul'un cennet köşesinden! Alevler hızla ilerliyor
TBMM'de gergin anlar: AK Parti ve CHP'li vekiller arasında Deniz Göktaş tartışması

Meclis'i de karıştırdı, tansiyon bir türlü düşmedi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Edin Dzeko'dan Amerikalı kadın muhabirin küstah sözlerine hak ettiği gibi cevap

Dzeko'dan Amerikalı muhabirin küstah sözlerine hak ettiği gibi cevap
Acun Ilıcalı'dan Talisca bombası

Acun Ilıcalı'dan Talisca bombası
Gökdeniz Gürpüz, Galatasaray'dan ayrılarak 3. Lig'e gitti

Galatasaray'dan ayrıldı, 3. Lig'e gitti!
Meksika'da Dünya Kupası kutlamalarında 3 kişi nefessiz kalarak hayatını kaybetti

1 milyon kişi sokaklara indi, çok sayıda kişi nefessiz kalarak öldü
İstanbul'da seri taciz skandalı! Erkekleri hedef alan kadının yeni görüntüleri ortaya çıktı

Dükkan dükkan gezip erkekleri taciz ediyor! Yeni görüntüleri çıktı
Beşiktaş yeni transferine kavuşuyor! Ouattara, bu gece İstanbul'da

Süper Lig devi yeni transferine kavuşuyor! Bu gece İstanbul'da
Bakan Işıkhan'dan en düşük emekli maaşı mesajı

Kabine'den en düşük emekli maaşıyla ilgili heyecanlandıran mesaj