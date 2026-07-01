Karadeniz'de yaşanan son gelişmenin ardından Trabzon’da bulunan İHA, güvenlik ve savunma gündeminin öne çıkan başlıklarından biri oldu. " Trabzon'a düşen İHA kimin, hangi ülkenin?" sorusuna yanıt arayan vatandaşlar, aracın menşei, modeli ve olayın nedenine ilişkin resmi açıklamaları merak ediyor. Yetkililerin incelemelerinin ardından konuyla ilgili detayların netleşmesi bekleniyor.

TRABZON’DA AĞACA ÇARPAN İHA PATLADI

Trabzon’un Vakfıkebir ilçesinde kırsal alanda meydana gelen olayda, bir insansız hava aracı (İHA) ağaca çarptıktan sonra infilak etti. Bölgeden gelen ilk bilgilere göre olay kısa süreli paniğe neden olurken, güvenlik güçleri ve teknik ekipler alanı kontrol altına aldı.

İHA’DA 5 KİLOGRAM PATLAYICI TESPİT EDİLDİ

Yapılan ilk incelemelerde, düşen İHA’nın içerisinde yaklaşık 5 kilogram patlayıcı bulunduğu belirlendi. Patlamanın etkisiyle bölgede hasar oluşup oluşmadığına ilişkin detaylı teknik çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Olayın ardından çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı.

İHA’NIN MENŞEİ UKRAYNA OLARAK BELİRLENDİ

Yetkililer tarafından yapılan ön değerlendirmede, söz konusu insansız hava aracının Ukrayna’ya ait olduğu tespit edildi. Konuya ilişkin teknik analizlerin devam ettiği, İHA’nın rotası ve düşme nedeninin ayrıntılı şekilde araştırıldığı bildirildi.

VAKFIKEBİR KIRSALINDA EKİPLER İNCELEME BAŞLATTI

Olayın ardından jandarma, bomba imha ekipleri ve teknik birimler bölgeye sevk edildi. Vakfıkebir ilçesi Açıkalan Mahallesi’nde güvenlik çemberi oluşturulurken, ekiplerin detaylı incelemeleri sürüyor.

MAHALLE SAKİNLERİ PANİK YAŞADI

İHA’nın patlamasıyla birlikte bölgede yaşayan vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. Olayın ardından mahalle sakinleri güvenli bölgelere yönlendirilirken, yetkililer bölgede herhangi bir risk olup olmadığına dair tarama çalışmalarını sürdürüyor.