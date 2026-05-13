Haberler

Torreira'ya kim saldırdı, Y.Y. Torreira'ya neden saldırdı, Torreira sağlık durumu ne, Y.Y. kim, yakalandı mı?

Torreira'ya kim saldırdı, Y.Y. Torreira'ya neden saldırdı, Torreira sağlık durumu ne, Y.Y. kim, yakalandı mı?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Lucas Torreira, Galatasaray’ın yıldızı olarak forma giydiği dönemde yaşanan olayla gündeme geldi. “Galatasaray'ın yıldızı Torreira'ya yumruklu saldırı!” başlığıyla ortaya çıkan iddiaya göre, tecrübeli futbolcuya yönelik fiziksel bir saldırı gerçekleşti ve olay kısa sürede büyük yankı uyandırdı. Yaşananların ardından saldırganın güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındığı bilgisi kamuoyuna yansıdı.

Söz konusu gelişme futbolseverler arasında büyük şaşkınlık yaratırken, olayın detayları merak konusu oldu. Saldırının neden gerçekleştiği ve Torreira’nın sağlık durumu hakkında resmi açıklamalar beklenirken, yaşanan bu olayın Galatasaray cephesinde nasıl bir etki yaratacağı da tartışılıyor.

TORREIRA’YA YUMRUKLU SALDIRI

Edinilen bilgilere göre olay, Beyoğlu Kasımpaşa’daki Camiikebir Mahallesi’nde bulunan bir AVM önündeki kafenin önünde gerçekleşti. İddiaya göre Torreira, burada bulunduğu sırada Y.Y. (32) isimli bir kişinin yumruklu saldırısına uğradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi yönlendirildi.

SALDIRGAN TAKSİDE YAKALANDI

Saldırının ardından olay yerinden uzaklaşmaya çalışan şüpheli Y.Y., bindiği takside polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan incelemelerde şüphelinin daha önce “kasten yaralama” suçundan kaydının bulunduğu tespit edildi. Olay sırasında Torreira’nın şoförü E.S.’nin de müdahale etmek amacıyla şüpheliye yumruk attığı öğrenildi.

UZAKLAŞTIRMA KARARI ORTAYA ÇIKTI

Gözaltına alınan Y.Y. hakkında daha önce verilmiş bir uzaklaştırma kararı bulunduğu da ortaya çıktı. Emniyetteki işlemleri devam eden şüphelinin ifadesi alınırken, olayın tüm yönleriyle araştırıldığı bildirildi.

TORREIRA’NIN SAĞLIK DURUMU

Yaşanan saldırının ardından Torreira’nın sağlık durumu da kontrol altına alındı. Yapılan kontrollerde yıldız futbolcunun sol kaşı ile gözü arasında kızarıklık tespit edildi. Durumunun ciddi olmadığı belirtilirken, oyuncunun şikayetçi olduğu öğrenildi.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
AK Parti'ye geçen Burcu Köksal'dan CHP lideri Özgür Özel'e: Gecenin saat kaçında ne yazacağı belli olmuyordu

AK Parti'ye geçen Burcu Köksal'dan Özgür Özel'e olay sözler
7 kentimizi sel ve dolu vurdu, hayat durma noktasına geldi

7 kentimizi birden vurdu, önüne ne kattıysa sürükledi

İran ordusu Bubiyan Adası'na sızmaya çalıştı, Kuveyt nota verdi

İran ordusu adaya sızmaya çalıştı, Körfez ülkesi nota verdi
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıGüldehen Akpınar:

Maşallah Galatasaray'ın değerli oyuncusu böyle bir saldırıya maruz kalması gerçekten üzücü ?? İçimiz acıyor. Ama geleneksel değerlerimizi kaybettik diye düşünüyorum ben, zamanında böyle şeyler olmadı. Herkesin birbiriyle saygılı olması lazım, ne oldu bize ya ?? Umarım kurtarılır takımımız bu olumsuz havalı ortamdan.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBarış Can:

Bu da Türkiye'nin durumu işte ?? Yıldız futbolcuya böyle saldırabiliyorlar! Avrupa'da bunu yapsalar çok ciddi cezalar var, ama bizde hep öyle oluyor ?? Güvenlik sistemi neredeydi acaba?

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKerime Rumeysa Kasım:

Alhamdülillah Torreira'mız sağlıklı çıkmış bu olaydan. İnsan tasvip edemez böyle davranışları, islam'da da böyle şiddet kesinlikle yasaklanmış. Umarım adalet yerini bulur ve bu kişi cezasını çeker inşallah.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakan Tekin'den ezber bozan müfredat çıkışı: O ifadelerin hepsi değiştirildi

Müfredatta dikkat çeken değişiklik: O ifadelerin hepsi değiştirildi
13 yaşındaki kız çocuğuna istismar davasında anne de tutuklandı

33 kişi tutuklanmıştı! Bir ilimizi ayağa kaldıran olayda yeni gelişme
Ahmet Türk’ün Amedspor sözlerine Oktay Saral'dan sert tepki: Haddini bileceksin

Ahmet Türk’ün Amedspor sözlerine Beştepe'den sert tepki
Çok Güzel Hareketler 2'de 'Papaz' krizi: Tepkilerin ardından yayından kaldırıldı

Ünlü programda "Papaz" krizi! Apar topar yayından kaldırıldı
İtalya’da kuma getirmek isteyen eşinin cinsel organını kesti

Kuma isteyen kocaya uykuda kanlı infaz: İntikamı çok acı oldu!

Şampiyonluk ertelendi! Cristiano Ronaldo'yu 90+8'de yıkan gol

90+8'de hayatının şokunu yaşadı!
Hakan Bayrakçı, beklenen seçim anketinin sonuçlarını paylaştı

Merakla beklenen seçim anketinin sonuçlarını paylaştı
Sağlık sorunları yaşayan Bayhan Survivor'dan ayrıldı

Survivor'da beklenmedik veda: Ünlü isim adadan erken ayrıldı