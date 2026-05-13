Torreira'ya kim saldırdı, Y.Y. Torreira'ya neden saldırdı, Torreira sağlık durumu ne, Y.Y. kim, yakalandı mı?

Söz konusu gelişme futbolseverler arasında büyük şaşkınlık yaratırken, olayın detayları merak konusu oldu. Saldırının neden gerçekleştiği ve Torreira’nın sağlık durumu hakkında resmi açıklamalar beklenirken, yaşanan bu olayın Galatasaray cephesinde nasıl bir etki yaratacağı da tartışılıyor.

TORREIRA’YA YUMRUKLU SALDIRI

Edinilen bilgilere göre olay, Beyoğlu Kasımpaşa’daki Camiikebir Mahallesi’nde bulunan bir AVM önündeki kafenin önünde gerçekleşti. İddiaya göre Torreira, burada bulunduğu sırada Y.Y. (32) isimli bir kişinin yumruklu saldırısına uğradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi yönlendirildi.

SALDIRGAN TAKSİDE YAKALANDI

Saldırının ardından olay yerinden uzaklaşmaya çalışan şüpheli Y.Y., bindiği takside polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan incelemelerde şüphelinin daha önce “kasten yaralama” suçundan kaydının bulunduğu tespit edildi. Olay sırasında Torreira’nın şoförü E.S.’nin de müdahale etmek amacıyla şüpheliye yumruk attığı öğrenildi.

UZAKLAŞTIRMA KARARI ORTAYA ÇIKTI

Gözaltına alınan Y.Y. hakkında daha önce verilmiş bir uzaklaştırma kararı bulunduğu da ortaya çıktı. Emniyetteki işlemleri devam eden şüphelinin ifadesi alınırken, olayın tüm yönleriyle araştırıldığı bildirildi.

TORREIRA’NIN SAĞLIK DURUMU

Yaşanan saldırının ardından Torreira’nın sağlık durumu da kontrol altına alındı. Yapılan kontrollerde yıldız futbolcunun sol kaşı ile gözü arasında kızarıklık tespit edildi. Durumunun ciddi olmadığı belirtilirken, oyuncunun şikayetçi olduğu öğrenildi.