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Torreira Fenerbahçe derbisinde oynayacak mı?

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Torreira Fenerbahçe derbisinde oynayacak mı?
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Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi öncesinde Lucas Torreira'nın forma giyip giymeyeceği merak konusu oldu. Kırmızı kart cezasını tamamlayan Uruguaylı futbolcunun derbi kadrosundaki durumu araştırılırken, “Torreira Fenerbahçe maçında oynayacak mı?” sorusu gündeme geldi.

alatasaray'da Fenerbahçe derbisi öncesinde Lucas Torreira'nın durumu merak ediliyor. Kasımpaşa karşılaşmasında gördüğü kırmızı kart nedeniyle Gençlerbirliği maçında forma giyemeyen Uruguaylı orta saha oyuncusunun cezasını tamamlamasıyla birlikte gözler derbi kadrosuna çevrildi. Peki, Torreira Fenerbahçe derbisinde oynayacak mı? Lucas Torreira derbide ilk 11'de yer alacak mı?

TORREİRA FENERBAHÇE DERBİSİNDE OYNAYACAK MI?

Lucas Torreira'nın 26 Ekim 2026 Pazartesi günü oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde forma giymesi bekleniyor. Kasımpaşa maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle bir maç ceza alan Uruguaylı futbolcu, cezasını Gençlerbirliği karşılaşmasında tamamladı. Bu nedenle Torreira'nın derbide oynamasının önünde söz konusu kırmızı karttan kaynaklanan bir engel bulunmuyor.

LUCAS TORREIRA DERBİDE İLK 11'DE OYNAYACAK MI?

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un Fenerbahçe derbisinde Lucas Torreira'ya ilk 11'de görev vermesi bekleniyor. Cumhuriyet'in 25 Ekim tarihli haberinde, Buruk'un orta sahada Mario Lemina ile Torreira'yı birlikte oynatmayı planladığı aktarıldı. Ancak kesin ilk 11, maç öncesinde açıklanacak kadroyla belli olacak.

TORREİRA NEDEN KIRMIZI KART GÖRDÜ?

Lucas Torreira, Galatasaray'ın Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup ettiği Süper Lig karşılaşmasında kırmızı kart gördü. Hakem Halil Umut Meler, VAR incelemesinin ardından Uruguaylı futbolcunun bariz gol şansını engellediği gerekçesiyle kırmızı kart kararını verdi. Torreira, bu nedenle Galatasaray'ın Gençlerbirliği deplasmanında oynadığı maçta takımını yalnız bıraktı.

GALATASARAY FENERBAHÇE DERBİSİ NE ZAMAN?

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki Trendyol Süper Lig'in 9. hafta karşılaşması, 26 Ekim 2026 Pazartesi günü saat 21.30'da RAMS Park'ta oynanacak. Derbiyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
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