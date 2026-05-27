Topkapı Sarayı bayramda açık mı? Topkapı Sarayı bayramda kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

İstanbul’un en önemli tarihi yapılarından biri olan Topkapı Sarayı, her yıl bayram dönemlerinde yoğun ziyaretçi akınına uğramaktadır. Osmanlı İmparatorluğu’nun yaklaşık 400 yıl boyunca yönetim merkezi olarak kullanılan Topkapı Sarayı bayramda açık mı? Topkapı Sarayı bayramda kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Detaylar haberimizde.

TOPKAPI SARAYI BAYRAMDA AÇIK MI?

Paylaşılan güncel bilgilere göre Topkapı Sarayı, Kurban Bayramı süresince ziyaretçilere belirli saat aralıklarında açık tutulmaktadır. Bayramın planlamasına göre müze alanı hem yerli hem de yabancı ziyaretçilerin girişine uygun şekilde düzenlenmiştir.

Kurban Bayramı’nın ilk günü için ziyaret saatleri özel olarak belirlenmiştir. Buna göre Topkapı Sarayı, bayramın 1. günü 10.30 – 17.30 saatleri arasında ziyarete açıktır. Bu saat aralığı dışında giriş yapılmamaktadır.

Bayramın devam eden günlerinde ise ziyaret düzeni daha geniş bir zaman dilimine yayılmaktadır. Kurban Bayramı’nın 2., 3. ve 4. günlerinde Topkapı Sarayı ziyaretçilere açık olup, kültürel geziler için uygun bir program sunmaktadır. Bu sayede ziyaretçiler, bayram tatili süresince sarayı daha esnek saatlerde gezebilme imkânına sahip olmaktadır.

TOPKAPI SARAYI BAYRAMDA KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

Topkapı Sarayı’nın bayram dönemindeki giriş-çıkış saatleri, ziyaret planı yapmak isteyenler için kritik bir detaydır. Özellikle gişe saatleri ile müze ziyaret saatlerinin farklılık göstermesi nedeniyle, ziyaretçilerin bu zamanlamaya dikkat etmesi gerekir.

Verilen güncel bilgilere göre Topkapı Sarayı’nda gişe açılış saati 09:00 olarak belirlenmiştir. Gişeler, ziyaretçi yoğunluğuna bağlı olarak gün boyunca hizmet vermektedir ve bilet işlemleri bu saatten itibaren başlamaktadır.

Müze ziyaret saatleri ise bayramın 1. günü özel olarak düzenlenmiştir. Bu kapsamda Topkapı Sarayı, bayramın 1. günü 10:30’da açılmakta ve 17:30’da kapanmaktadır. Ziyaretçiler bu saat aralığı içerisinde saray alanına giriş yapabilmektedir.

Bayramın diğer günlerinde ise Topkapı Sarayı ziyaretleri devam etmekte olup, gişe işlemleri 17:00 itibarıyla sona ermektedir. Bu durum, ziyaret planı yapacak olanların özellikle kapanış saatine dikkat etmesini gerekli kılmaktadır.

Dilara Yıldız
