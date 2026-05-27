Türk futbolunun son yıllarda Avrupa’dan Asya’ya uzanan kariyer hikâyeleri arasında dikkat çeken isimlerden biri olan Tolgay Arslan, profesyonel futbol kariyerini sonlandırdığını açıkladı. Son olarak Japonya temsilcisi Sanfrecce Hiroshima forması giyen deneyimli orta saha oyuncusunun aldığı karar, hem Türkiye’de hem de kariyerini sürdürdüğü ülkelerde futbol kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Peki, Tolgay Arslan kimdir, hangi takımlarda oynadı? Tolgay Arslan futbolu neden bıraktı? Detaylar...

TOLGAY ARSLAN KİMDİR?

Tolgay Arslan, futbola Almanya’da başlayan Türk asıllı profesyonel futbolculardan biri olarak öne çıktı. Orta saha bölgesinde görev yapan deneyimli oyuncu, kariyeri boyunca merkez orta saha, ofansif orta saha ve zaman zaman ön libero pozisyonlarında forma giydi.

Almanya futbol sisteminde yetişen Tolgay Arslan, genç yaşlardan itibaren teknik kapasitesi ve pas oyunundaki etkinliğiyle dikkat çekti. Avrupa futbol disiplininin içinde gelişen oyuncu, ilerleyen yıllarda kariyerini Türkiye’ye taşıyarak Süper Lig’in büyük kulüplerinde forma giydi.

Türkiye’de özellikle Beşiktaş döneminde taraftarların yakından tanıdığı isimlerden biri haline gelen deneyimli futbolcu, mücadeleci yapısı ve top tekniğiyle orta saha rotasyonunun önemli parçalarından biri oldu. Daha sonra Fenerbahçe’ye transfer olan Tolgay Arslan, kariyerine uluslararası arenada devam ederek Avrupa’dan Asya futboluna uzanan farklı bir kariyer yolculuğu yaşadı.

Futbol kariyerinin son bölümünde ise önce Avustralya’da, ardından Japonya’da forma giyerek deneyimini farklı futbol kültürlerinde sürdürdü. Son durağı olan Sanfrecce Hiroshima’da oynayan futbolcu, profesyonel kariyerini burada noktalama kararı aldı.

TOLGAY ARSLAN HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Profesyonel futbol yaşamına Almanya’da başlayan Tolgay Arslan, kariyeri boyunca farklı ülkelerde önemli kulüplerin formasını giydi. Avrupa’dan Asya’ya uzanan futbol yolculuğu, onun uluslararası deneyim kazanan Türk futbolcular arasında gösterilmesine neden oldu.

Türkiye’de futbolseverlerin en yakından tanıdığı dönemlerden biri, hiç kuşkusuz Beşiktaş yılları oldu. Siyah-beyazlı ekipte orta sahada önemli görevler üstlenen Tolgay Arslan, burada gösterdiği performansla dikkat çekti. Teknik becerisi, oyun temposunu yönlendirme kapasitesi ve mücadele gücüyle takımın önemli isimlerinden biri olarak değerlendirildi.

Beşiktaş’ın ardından kariyerine Fenerbahçe forması altında devam eden deneyimli oyuncu, Süper Lig’de iki büyük kulüpte görev yapan isimlerden biri oldu. Sarı-lacivertli takımda da orta saha hattında alternatifli yapının önemli parçalarından biri olarak sahaya çıktı.

Türkiye kariyerinin ardından İtalya Serie A ekiplerinden Udinese’ye transfer olan Tolgay Arslan, Avrupa futbolunda yeni bir sayfa açtı. İtalya’daki döneminde oyun disiplinini ve tecrübesini farklı bir lig ortamında sergileme fırsatı buldu.

Daha sonra kariyerini Avustralya’ya taşıyan deneyimli futbolcu, Melbourne City formasıyla sahaya çıktı. Buradaki performansıyla dikkat çeken Tolgay Arslan, futbol kariyerinin son durağında ise Japonya temsilcisi Sanfrecce Hiroshima kadrosuna katıldı.

Japonya kariyerinin ardından profesyonel futbol yaşamını sonlandırma kararı alan deneyimli orta saha oyuncusu, farklı kıtalarda forma giymiş Türk futbolcular arasında yer aldı.

TOLGAY ARSLAN FUTBOLU NEDEN BIRAKTI?

Tolgay Arslan, 35 yaşında profesyonel futbol kariyerini sonlandırdığını açıkladı. Deneyimli futbolcunun emeklilik kararına ilişkin resmi açıklamasında detaylı bir gerekçe paylaşılmasa da, uzun yıllara yayılan profesyonel kariyerinin ardından bu kararı aldığı belirtildi.

Almanya’da başlayan futbol serüveni boyunca Türkiye, İtalya, Avustralya ve Japonya’da forma giyen Tolgay Arslan, kariyerinin son dönemini Japon ekibi Sanfrecce Hiroshima bünyesinde geçirdi. Futbolcu, aktif kariyerini uluslararası deneyimlerle tamamlayarak profesyonel sahalara veda etti.