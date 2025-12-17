Haberler

Tolga Karel kimdir? Tolga Karel kaç yaşında, nereli, kariyeri?
Güncelleme:
Tolga Karel'in yaşamı ve kariyer serüveni, ekran başındakilerin ilgisini çekmeye devam ediyor. İstanbul doğumlu oyuncu, genç yaşta başladığı tiyatro ve sinema yolculuğunda hangi adımları attı merak ediliyor. Peki, Tolga Karel kimdir? Tolga Karel kaç yaşında, nereli, kariyeri?

Tolga Karel'in hayatı ve kariyer yolculuğu, hem televizyon hem de sinema severlerin merakını uyandırıyor. İstanbul doğumlu bu ünlü oyuncu, genç yaşta adım attığı sahne ve ekran dünyasında hangi sürprizlerle karşılaştı, kariyerinde hangi dönüm noktalarını yaşadı? Acun Ilıcalı'nın Survivor programında gösterdiği performans, Paris Devlet Konservatuarı'ndaki eğitimi ve Yaprak Dökümü dizisindeki unutulmaz rolü hakkında neler söylendi? Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

TOLGA KAREL KİMDİR?

Tolga Karel, 1978 doğumlu Türk oyuncu ve söz yazarıdır. İstanbul'da dünyaya gelen Karel, sanat kariyerine hem tiyatro hem de sinema ve televizyon üzerinden adım atmıştır. Paris Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü mezunu olan Karel, eğitimini tamamladıktan sonra müzik sektöründe de yerli birçok ünlü sanatçıyla çalışmış, Ebru Gündeş, Özcan Deniz ve Hande Yener gibi isimlerin albümlerinde söz yazarlığı yapmıştır. Oyunculuk kariyerine 1999 yılında "Gece Şahinleri" adlı sinema filmiyle başlayan Karel, televizyon dizilerinde de geniş bir izleyici kitlesine ulaşmıştır.

TOLGA KAREL KAÇ YAŞINDA?

Tolga Karel, 1 Ekim 1978 doğumlu olup 2025 yılı itibarıyla 47 yaşındadır.

TOLGA KAREL NERELİ?

Tolga Karel, Türkiye'nin İstanbul şehrinde doğmuştur.

TOLGA KAREL'İN KARİYERİ

Tolga Karel, 1999 yılında "Gece Şahinleri" adlı filmle oyunculuk kariyerine başladı. 2000 yılında televizyon dizisi "Evdeki Yabancı"da Tekin karakterini canlandırdı. En büyük çıkışını ise "Yaprak Dökümü" dizisinde "Oğuz Ayhan" rolüyle elde etti ve dizi 5 sezon boyunca ekranlarda kaldı.

2014 yılında Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını üstlendiği Survivor yarışmasına katılan Karel, 102 gün boyunca yarışmada kaldı. 2015 yılında "Kod Adı: K.O.Z" filminde İstanbul Emniyeti İstihbarat Müdürü Remzi Akkaya karakterini canlandırdı. 2016 yılında çekimlerine başlanan "Kalbimdeki Yabancı" adlı dizisi ise yayınlanmadan sona erdi.

Karel, oyunculuk dışında ABD'de sağlık turizmi alanında iş kurmuş, ancak istediği başarıyı elde edemeyerek iflas etmiştir. Günümüzde ABD'de tır şoförlüğü yapmaktadır.

Öne çıkan filmler ve diziler arasında:

  • 1999: Gece Şahinleri (Cenk)
  • 2000: Evdeki Yabancı (Tekin)
  • 2000: Aşkın Bedeli (Cem)
  • 2001: Şeytan Çıkmazı (Çiko)
  • 2005: Ödünç Hayat (Renan)
  • 2006-2010: Yaprak Dökümü (Oğuz Ayhan)
  • 2006: Kabuslar Evi: Karanlıktan Gelen
  • 2008: Cin Geçidi (Levent)
  • 2010: Yavuz Sultan Selim (Kısa Film)
  • 2012: Kanıt 3. Sezon (Komiser Yaman)
  • 2012: Bir Zamanlar Osmanlı Kıyam (Kasım)
  • 2014: Kod Adı K.O.Z (Remzi Akkaya)
  • 2016: Kalbimdeki Yabancı (Yabancı)
