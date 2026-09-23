Tolga Kalender neden vefat etti? Tolga Kalender neden öldü, ölüm nedeni nedir?

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Bir dönem Adana Demirspor forması giyen ve kariyerini Bandırmaspor’da sürdüren 25 yaşındaki futbolcu Tolga Kalender, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kalender’in vefatının ardından ölüm nedeni ve kariyerine ilişkin detaylar merak konusu oldu.

TOLGA KALENDER NEDEN VEFAT ETTİ?

Tolga Kalender, geçirdiği bir rahatsızlık nedeniyle uzun süredir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. 25 yaşındaki futbolcunun ölüm nedeni hakkında ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

TOLGA KALENDER NEDEN ÖLDÜ, ÖLÜM NEDENİ NEDİR?

Bandırmaspor forması giyen Tolga Kalender’in, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle bir süredir hastanede tedavi gördüğü ve tedavi sürecinin ardından hayatını kaybettiği öğrenildi.

Tolga Kalender’in ölüm nedeni henüz açıklanmadı. Bu nedenle genç futbolcunun ölümüne ilişkin yalnızca kendisine ait olduğu belirtilen rahatsızlık ve hastanede gördüğü tedavi bilgisi bulunuyor. Ölüm nedenine ilişkin bunun dışında herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

Tolga Kalender’in cenazesinin bugün ikindi namazına müteakip Adana’daki Kabasakal Mezarlığı’nda toprağa verileceği öğrenildi.

TOLGA KALENDER KİMDİR?

Tolga Kalender, 17 Ağustos 2001 tarihinde Mersin’de dünyaya geldi. Futbol hayatına Kuvayi Milliyespor altyapısında başlayan Kalender, daha sonra Beykoz Anadolu Spor’da profesyonel futbol kariyerine adım attı.

Kariyerinin ilerleyen dönemlerinde Başakşehir FK, Adana Demirspor, Bayrampaşaspor ve Diyarbekirspor formalarını giyen Tolga Kalender, son olarak Bandırmaspor’da kariyerini sürdürüyordu.

Kulüp düzeyinde toplam 131 maça çıkan Kalender, bu karşılaşmalarda 4 gol ve 2 asistlik performans ortaya koydu.

25 yaşında hayatını kaybeden Tolga Kalender’in futbol kariyeri boyunca forma giydiği takımlar arasında Adana Demirspor da yer aldı. Kalender, son döneminde ise Bandırmaspor kadrosunda bulunuyordu.