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Tolga Kalender evli mi? Tolga Kalender'in eşi Çiğdem Kalender kimdir?

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Tolga Kalender evli mi? Tolga Kalender'in eşi Çiğdem Kalender kimdir?
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25 yaşındaki futbolcu Tolga Kalender'in vefatının ardından özel hayatına ilişkin detaylar da merak konusu oldu. Kalender'in kısa süre önce evlendiği öğrenildi. Peki, Tolga Kalender'in eşi Çiğdem Kalender kimdir? Detaylar haberimizde.

Futbol kariyerini Bandırmaspor'da sürdüren 25 yaşındaki Tolga Kalender'in hayatını kaybetmesi futbol camiasında üzüntüye neden oldu. Kalender'in evli olup olmadığı ve eşiyle ilgili bilgiler araştırılmaya başlandı. Peki, Tolga Kalender'in eşi Çiğdem Kalender kimdir? Detaylar haberimizde.

TOLGA KALENDER EVLİ Mİ?

Geçtiğimiz sezonlarda Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı forma giyen 25 yaşındaki futbolcu Tolga Kalender'in hayatını kaybetmesiyle birlikte özel hayatına ilişkin bilgiler de merak konusu oldu. Kalender'in kısa süre önce evlendiği öğrenildi.

TOLGA KALENDER'İN EŞİ ÇİĞDEM KALENDER KİMDİR?

Tolga Kalender'in Çiğdem Kalender ile evlendiği öğrenildi. Kalender çiftinin 31 Temmuz 2026 tarihinde dünyaevine girdiği belirtildi.

Tolga Kalender'in cenazesinin bugün ikindi namazına müteakip Adana'daki Kabasakal Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.

Adana Demirspor Kulübü de eski futbolcusu Tolga Kalender'in vefatının ardından sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı yayımladı. Kulübün paylaşımında, Kalender'in Adana Demirspor forması altında verdiği emeklerin ve mücadelesinin camianın hafızasında yaşayacağı ifade edildi.

Bir dönem Adana Demirspor forması giyen Tolga Kalender, kariyerini Bandırmaspor'da sürdürüyordu. Kalender'in vefatı ailesi ve yakınlarının yanı sıra futbol camiasında da üzüntüye neden oldu.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
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