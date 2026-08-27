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Tolga Akış kimdir? Manifest grubunun menajeri Tolga Akış kaç yaşında, nereli?

Tolga Akış kimdir? Manifest grubunun menajeri Tolga Akış kaç yaşında, nereli?
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Tolga Akış kimdir, kaç yaşında ve nereli? Manifest grubunun kurucusu ve menajeri olarak gündeme gelen Tolga Akış'ın hayatı ve kariyeri merak konusu oldu. Müzik, medya ve dijital ajans sektöründeki çalışmalarıyla tanınan Akış'ın doğum yeri, yaşı ve mesleki geçmişi araştırılıyor. Peki, Tolga Akış kimdir? Manifest grubunun menajeri Tolga Akış kaç yaşında, nereli?

Manifest grubunun menajeri Tolga Akış'ın kim olduğu gündemdeki gelişmelerin ardından araştırılmaya başlandı. 1984 yılında Bursa'da doğduğu belirtilen Akış, televizyon prodüksiyonuyla başladığı kariyerini reklam, dijital medya ve müzik sektöründe sürdürdü. Tolga Akış kimdir? Tolga Akış kaç yaşında, nereli? İşte merak edilen detaylar...

TOLGA AKIŞ KİMDİR?

Tolga Akış, dijital medya ve müzik sektöründe faaliyet gösteren menajer, yapımcı ve girişimcidir. Özellikle Manifest grubunun kurucusu ve menajeri olarak tanınan Akış, daha önce Zeynep Bastık'ın da menajerliğini yürüttü.

TOLGA AKIŞ KAÇ YAŞINDA?

1984 yılında doğan Tolga Akış, 2026 yılı itibarıyla 41-42 yaşlarındadır. Bazı kaynaklarda doğum tarihi 13 Ağustos 1984 olarak verilmektedir.

TOLGA AKIŞ NERELİ?

Tolga Akış, Bursa'da doğdu. Üniversite eğitimi için İstanbul'a gelen Akış, eğitim ve çalışma hayatını büyük ölçüde burada sürdürdü.

TOLGA AKIŞ'IN KARİYERİ

İstanbul Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun olan Tolga Akış, kariyerine televizyon prodüksiyonu alanında başladı. 2005-2006 yıllarında Rock'n Coke Festivali'nde görev alan Akış, daha sonra çeşitli ajanslarda çalıştı. 2017 yılında kendi dijital medya ajansı Hypers'ı kurarak medya, reklam ve müzik alanındaki çalışmalarını genişletti.

Akış, müzik sektöründe farklı sanatçıların menajerlik ve yapım süreçlerinde görev aldı. Son dönemde ise Manifest grubunun kurucusu ve menajeri olarak öne çıkıyor.

Sahra Arslan
Sahra Arslan
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