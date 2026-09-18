TOKİ yüzde 25 indirim kampanyası ne zaman? TOKİ yüzde 25 indirim kampanya şartları neler, kimler başvurabilir?

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TOKİ’nin konut ve iş yeri hak sahiplerine yönelik yüzde 25 indirim kampanyasının 2026 yılı tarihleri belli oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından açıklanan kampanya, belirlenen şartları taşıyan ve borcunu peşin ödemek isteyen hak sahiplerini kapsıyor. Kampanya kapsamında borcun tamamının peşin kapatılması halinde yüzde 25 indirim uygulanacak. Peki, Toki yüzde 25 indirim kampanyası ne zaman? TOKİ yüzde 25 indirim kampanya şartları neler, kimler başvurabilir? Detaylar haberimizde.

TOKİ YÜZDE 25 İNDİRİM KAMPANYASI NE ZAMAN?

TOKİ yüzde 25 indirim kampanyası 22 Eylül-19 Ekim 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Hak sahipleri, satış işlemlerini gerçekleştirdikleri bankaya başvurarak peşin ödeme işlemlerini yapabilecek.

Kampanyanın kapsamına ilişkin açıklanan bilgilere göre satışları 2025 yılı Haziran ayı sonuna kadar gerçekleştirilmiş ve geri ödeme taksitleri 2025 yılı Haziran ayı sonu itibarıyla başlamış olan konut ve iş yeri hak sahipleri kampanyadan faydalanabilecek.

TOKİ YÜZDE 25 İNDİRİM KAMPANYA ŞARTLARI NELER, KİMLER BAŞVURABİLİR?

TOKİ’nin yüzde 25 indirim kampanyasından yararlanmak için belirli koşulların karşılanması gerekiyor. Açıklanan şartlara göre kampanya, TOKİ tarafından satışı 2025 yılı Haziran ayı sonuna kadar gerçekleştirilmiş ve geri ödeme taksitleri 2025 yılı Haziran ayı sonu itibarıyla başlamış olan konut ve iş yeri hak sahiplerini kapsıyor.

Kampanyadan yararlanabilecek hak sahipleri için belirlenen şartlar şöyle:

TOKİ tarafından konut veya iş yeri satışının 2025 yılı Haziran ayı sonuna kadar gerçekleştirilmiş olması gerekiyor.

Geri ödeme taksitlerinin 2025 yılı Haziran ayı sonu itibarıyla başlamış olması gerekiyor.

Kalan taksit sayısı 12 ay ve daha az olanlar kampanyadan faydalanamayacak.

Hak sahiplerinin başvuru tarihi itibarıyla içinde bulundukları aya ait taksit ödemesini yapmış olmaları gerekiyor.

Peşin ödeme işlemlerinin 22 Eylül-19 Ekim 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilmesi gerekiyor.

Başvurular ve peşin ödemeler, satış işlemlerinin gerçekleştirildiği banka üzerinden yapılabilecek.

Borcunun tamamını kapatmak isteyen hak sahiplerine yüzde 25 indirim uygulanırken, borcun tamamını kapatamayacak hak sahipleri de belirli koşullarla kampanyadan yararlanabilecek. Borç bakiyesinin en az yüzde 25'inin peşin ödenmesi halinde, ödenen tutar üzerinden yüzde 25 indirim uygulanabilecek.

Kampanya tarihleri dışında gerçekleştirilecek borç kapatma ve kısmi ödeme işlemlerinde ise yüzde 25'lik indirim uygulanmayacak.