TOKİ sözleşme şartları nedir, kaç ay ödeme yapılmazsa tapu iptal olur?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), dar gelirli vatandaşlara uygun taksitlerle ev sunarken, bu sürecin devamlılığını sıkı sözleşme kurallarına bağlıyor. 2026 yılı projelerinde hak sahibi olanların en çok araştırdığı başlıkların başında TOKİ sözleşme şartları ve taksit geciktirme süreleri geliyor. Peki, ekonomik zorluklar nedeniyle ödeme yapılamadığında süreç nasıl işliyor? Kaç ay ödeme yapılmazsa tapu iptal olur? İdarenin yasal takip başlatmadan önce tanıdığı ek süreler ve sözleşmenin tek taraflı feshedilmesine yol açan hataları sizler için detaylı bir rehber haline getirdik.

TOKİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ TEMEL ŞARTLARI NELERDİR?

Ev sahibi olma hayaliyle TOKİ projelerine başvuran vatandaşlar için kura sonrası en kritik süreç, imzalanan satış sözleşmesidir. 2026 yılı itibarıyla güncellenen yönetmelikler ve banka protokolleri, alıcıların haklarını korurken bazı yükümlülükleri de beraberinde getiriyor. Peki, TOKİ sözleşme şartları nedir ve en çok korkulan senaryo olan kaç ay ödeme yapılmazsa tapu iptal olur? İşte konutunuzu riske atmamanız için bilmeniz gereken tüm hukuki ve finansal detaylar.

TOKİ ile imzalanan "Gayrimenkul Satış Sözleşmesi", standart konut satışlarından farklı olarak sosyal devlet anlayışıyla hazırlanan maddeler içerir. 2026 projelerinde öne çıkan temel şartlar şunlardır:

İkamet Zorunluluğu: Alt gelir grubu projelerinde, hak sahibinin ve ailesinin borç bitene kadar sözleşme imzalanan konutta ikamet etmesi şarttır. Konutun boş bırakılması veya başkasına kullandırılması sözleşme feshi sebebidir.

Devir ve Satış Yasağı: Borcu devam eden konutlar, borç tamamen kapatılmadan ve tapu alınmadan üçüncü şahıslara devredilemez veya satılamaz.

Artış Endeksleri: Taksitler, her yıl Ocak ve Temmuz aylarında memur maaş artış oranına göre güncellenir. Alıcı, bu değişken ödeme planını sözleşmeyle kabul etmiş sayılır.

KAÇ AY ÖDEME YAPILMAZSA TAPU İPTAL OLUR?

Vatandaşların en çok merak ettiği "taksit aksatma" durumunda süreç aşamalı olarak işler. TOKİ sözleşmelerine göre; üst üste 3 taksit (veya bir yıl içinde toplam 4 taksit) ödenmediği takdirde idarenin sözleşmeyi tek taraflı feshetme ve konutu geri alma hakkı doğar. Ancak süreç hemen tahliyeyle sonuçlanmaz:

Gecikme Faizi: Ödenmeyen her taksit için sözleşmede belirtilen oranda günlük gecikme faizi uygulanır.

İhtarname Süreci: Borç biriktiğinde banka aracılığıyla alıcıya yazılı ihtarname gönderilir ve borcun kapatılması için yasal süre tanınır.

Sözleşme Feshi: Tanınan süreye rağmen ödeme yapılmazsa, sözleşme feshedilir. Bu durumda ödenen peşinat ve taksitler; vergi, komisyon ve konutun kullanıldığı süreye ait kira bedeli düşüldükten sonra faizsiz olarak iade edilir.

SÖZLEŞME FESHİNE YOL AÇAN DİĞER DURUMLAR

Sadece ödeme aksatmak değil, bazı usulsüzlükler de tapu sürecinin iptal edilmesine neden olabilir:

Yalan Beyan: Başvuru sırasında gelir, ikamet veya mülkiyet durumu hakkında yanlış bilgi verildiğinin tespit edilmesi.

İzinsiz Tadilat: Konutun taşıyıcı sistemine zarar verecek veya projenin dışına çıkacak büyük çaplı izinsiz değişiklikler yapmak.

Ticari Kullanım: Sosyal konut olarak teslim edilen dairenin iş yeri veya ticari amaçla kullanılması.