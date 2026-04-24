TOKİ örnek evler, TOKİ İStanbul 100 bin konut 2+1, 3+1 mutfak, salon, oturma odası, çocuk odası, örnek görselleri, daire planları ve TANITIM VİDEOSU!

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülen Cumhuriyet tarihinin en büyük konut hamlesinde, İstanbul özelindeki projelerin kat planları ve örnek daire tasarımları büyük ilgi görüyor. Ailelerin ihtiyaçlarına göre optimize edilen 2+1 ve 3+1 daire planları; geniş çocuk odaları, ergonomik oturma odaları ve her santimetresi değerlendirilmiş mutfak alanlarıyla standartları yeniden belirliyor. Siz de "Toki örnek evleri nasıl görünüyor?" veya "Dairelerin iç dizaynı nasıl olacak?" diye merak ediyorsanız, projenin en güncel iç mekan fotoğraflarını, oda yerleşim planlarını ve teknik detaylarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.

TOKİ İSTANBUL ÖRNEK DAİRELERİ GÖRÜCÜYE ÇIKTI: İŞTE 2+1 VE 1+1 KONUTLARIN DETAYLARI

Cumhuriyet tarihinin en büyük konut hamlesi olan "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında, İstanbul’da inşa edilecek sosyal konutların merakla beklenen örnek daireleri Başakşehir Kayaşehir’de basına tanıtıldı. Vatandaşların depreme dayanıklı, modern ve güvenli yuvalara kavuşması hedeflenen projede; ferah yaşam alanları ve fonksiyonel tasarımlar ön plana çıkıyor. Kayaşehir’de hazırlanan 1 adet 2+1 ve 2 adet 1+1 örnek daire, hak sahiplerinin nasıl bir konutta yaşayacağına dair ipuçlarını ilk kez kamuoyuyla paylaştı.

İSTANBUL’DA DEV KURA HEYECANI: YARIN BAŞLIYOR!

Milyonlarca İstanbullunun gözü kulağı yarın yapılacak kura çekimine kilitlendi. Toplamda 1 milyon 235 bin 169 geçerli başvurunun yapıldığı İstanbul ayağında, hak sahipleri 25 Nisan günü saat 14.00'te Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde başlayacak törenle belirlenecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un katılımıyla gerçekleşecek olan kura çekimi süreci toplam 3 gün boyunca devam edecek.

BAŞVURU ŞARTLARI VE İSTANBUL’A ÖZEL GELİR KRİTERİ

Yüzyılın Konut Projesi'nde İstanbul için belirlenen kriterler, Anadolu illerine göre farklılık gösteriyor. Megakentteki yaşam maliyetleri göz önünde bulundurularak uygulanan şartlar şu şekilde:

Gelir Sınırı: Hane halkı aylık net geliri İstanbul için en fazla 145 bin TL olarak belirlendi (Anadolu illerinde bu sınır 127 bin TL).

Başvuru Sayısı: Türkiye genelinde 8,8 milyondan fazla başvuru alınırken, kriterleri karşılayan 5,2 milyon kişi arasından en büyük payı İstanbul aldı.

CAZİP ÖDEME PLANI: 240 AY VADE VE DÜŞÜK TAKSİT İMKANI

Dar gelirli vatandaşların ev sahibi olmasını kolaylaştırmayı amaçlayan TOKİ, ödeme koşullarında büyük kolaylıklar sağlıyor. İstanbul'daki konutlar için sunulan finansal modelde şu detaylar dikkat çekiyor:

Peşinat: Konut bedelinin sadece %10'u peşin alınacak.

Vade: Vatandaşlara 240 ay (20 yıl) gibi uzun bir ödeme süresi tanınacak.

Taksit Tutarı: Taksitler aylık 7 bin 313 TL'den başlayan fiyatlarla başlayarak dar gelirli ailelerin bütçesini zorlamayacak şekilde planlandı.

81 İLDE 500 BİN KONUT: 2 MİLYON KİŞİYE YENİ YUVA

"Ev Sahibi Türkiye" sloganıyla yola çıkan proje, sadece İstanbul ile sınırlı kalmayıp 81 ilin tamamını kapsıyor. Türkiye genelinde inşa edilecek 500 bin sosyal konut ile en az 2 milyon vatandaşın afetlere dirençli, modern ve yüksek standartlı konutlarda yaşaması hedefleniyor. TOKİ, bugüne kadar hayata geçirdiği projelerle 7 milyona yakın vatandaşı güvenli yuvalara kavuştururken, bu yeni hamle ile konut üretimindeki gücünü bir kez daha kanıtlamış oluyor.

İŞTE ÖRNEK DAİRELER: