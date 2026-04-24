TOKİ ödeme planı nedir, ödemeler ne zaman yapılıyor?

Cumhuriyet tarihinin en büyük konut hamlesinde hak sahipliği süreci devam ederken, gözler banka şubelerinde imzalanacak sözleşmelere çevrildi. Vatandaşların yoğun bir şekilde sorguladığı "Toki ödemeleri ne zaman ve nereye yapılır?" sorusu, konut belirleme kuralarının ardından netlik kazanıyor. 2026 projelerinde taksit ödemeleri genellikle sözleşme imzalanan ayı takip eden ay itibarıyla başlarken, dar gelirli aileler için kira öder gibi ev sahibi olma fırsatı sunuluyor. İstanbul'dan Anadolu'ya tüm projeleri kapsayan güncel TOKİ taksit başlangıç tarihleri ve ödeme yöntemleri için okumaya devam edin.

TOKİ ÖDEME PLANI VE VADE SEÇENEKLERİ

TOKİ'nin sosyal konut projelerinde sunduğu temel ödeme modeli genellikle yüzde 10 peşinat ve 240 ay vade üzerine kurulu. Bu yapı, dar ve orta gelirli vatandaşların kira öder gibi ev sahibi olmasını hedefliyor. 2026 yılı projelerinde 1+1, 2+1 ve 3+1 daire seçeneklerine göre peşinat miktarları ve aylık taksit tutarları değişiklik gösteriyor. Örneğin, Anadolu illerinde daha uygun fiyatlar görülürken, İstanbul ve Ankara gibi metropollerde maliyetlere bağlı olarak taksit tutarları bir miktar daha yüksek seyrediyor.

TAKSİT ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

TOKİ projelerinde taksit ödemelerinin başlangıç zamanı, projenin türüne ve sözleşme şartlarına göre iki farklı şekilde belirleniyor. Genel uygulamada taksit ödemeleri sözleşme imzalanmasını takip eden ay başlarken, bazı özel sosyal konut kampanyalarında ödemeler konut tesliminden sonra başlayabiliyor. 2026 yılında teslim edilecek bazı projelerde (örneğin İstanbul Tuzla gibi) ödemelerin Mayıs 2026 itibarıyla başlayacağı duyurulmuş durumda. Hak sahiplerinin, imzalamış oldukları sözleşmede yer alan "taksit başlangıç tarihi" maddesini dikkatle incelemesi gerekiyor.

ALTI AYDA BİR YAPILAN TAKSİT ARTIŞLARI

TOKİ taksitleri sabit bir rakam üzerinden gitmiyor. Geri ödemeye esas borç bakiyesi ile aylık taksitler, her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez güncelleniyor. Bu güncelleme oranları belirlenirken Memur Maaş Artış Oranı referans alınıyor. Ancak idare, vatandaşın ödeme güçlüğü çekmemesi adına bu artışları genellikle memur maaş zammından daha düşük bir oranda tutabiliyor. 2026 yılının ilk yarısı için belirlenen taksit artış oranları, projenin niteliğine göre yüzde 10 ile yüzde 15,57 arasında değişiklik gösteriyor.

ŞEHİT YAKINLARI VE GAZİLER İÇİN ÖZEL KOŞULLAR

TOKİ, toplumsal önceliği olan gruplara özel imtiyazlar tanıyor. Şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri kategorisinden ev sahibi olanlar için ödeme planı çok daha esnek. Bu gruptaki vatandaşlar için genellikle sabit taksitli ödeme seçeneği sunuluyor ve taksit ödemeleri konut teslim tarihine kadar erteleniyor. Ayrıca vade süresi ve faizsiz kredi imkanları da bu hak sahiplerine sunulan avantajlar arasında yer alıyor.

ÖDEMELER NEREYE VE NASIL YAPILIYOR?

TOKİ ödemeleri, idarenin anlaşmalı olduğu bankalar (genellikle T.C. Ziraat Bankası veya Türkiye Halk Bankası) aracılığıyla tahsil ediliyor. Hak sahipleri, adlarına açılan temerküz şube hesapları üzerinden taksitlerini yatırabiliyor. Ödemelerin aksatılması durumunda gecikme faizi uygulandığı için, belirlenen ödeme takvimine sadık kalmak ve banka hesaplarını düzenli kontrol etmek büyük önem taşıyor.

TOKİ projeleri hakkında güncel ödeme tutarlarını öğrenmek için projenin bulunduğu ildeki yetkili banka şubelerinden veya e-Devlet üzerinden "TOKİ Konut Başvurusu ve Ödeme Takibi" ekranından detaylı bilgi alabilirsiniz.