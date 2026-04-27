TOKİ neden açıklanmadı, TOKİ İstanbul listesi nerede?

Kura heyecanı yaşayan vatandaşlar, TOKİ İstanbul kura sonuçları için sorgulama ekranına kilitlendi. "TOKİ neden açıklanmadı?" sorusu sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına girerken, adaylar noter onaylı nihai listelerin yayınlanacağı tarihi bekliyor. TOKİ İstanbul listesi sorgulama işlemleri e-Devlet kapısı üzerinden yapılabilirken, gecikmenin sebepleri ve kura sonrası izlenecek adımları sizler için derledik. İşte İstanbul sosyal konut projesinde isim listelerine dair tüm detaylar...

TÜRKİYE'NİN DEV KONUT HAMLESİNDE KURA ETABI TAMAMLANDI: 81 İLDE 500 BİN HAK SAHİBİ BELLİ OLDU

Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı barınma projesi olan "Yüzyılın Konut Projesi"nde tarihi bir eşik daha geçildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "Ev Sahibi Türkiye" vizyonuyla başlattığı dev hamlede, aylardır süren kura maratonu bugün itibarıyla sona erdi. 27 Nisan 2026 tarihinde İstanbul kuralarının da tamamlanmasıyla birlikte, Türkiye genelindeki tüm asil ve yedek hak sahipleri belirlenmiş oldu. Toplamda 500 bini aşkın ailenin ev sahibi olma hayali, noter huzurunda gerçekleştirilen bu şeffaf süreçle gerçeğe bir adım daha yaklaştı.

BAKAN KURUM’DAN İSTANBUL VE TÜRKİYE MESAJI: İLK AŞAMA BAŞARIYLA GEÇİLDİ

Kura takviminin noktalanmasının ardından bir açıklama yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sürecin başarısına dikkat çekti. İstanbul’da inşa edilecek 100 bin konutun sahiplerinin belirlendiğini müjdeleyen Kurum, 81 ilin tamamında kura işlemlerinin bittiğini duyurdu. Bakan Kurum, "Söz verdiğimiz gibi kuralarımızı tamamladık. Şimdi önceliğimiz hızla temelleri atıp, depreme dayanıklı, güvenli yuvaları en kısa sürede vatandaşlarımıza teslim etmek" ifadelerini kullanarak inşaat sürecinin hızlanacağının sinyalini verdi.

BAŞVURU REKORU KIRILDI: MİLYONLARCA VATANDAŞ TOKİ’YE KOŞTU

10 Kasım 2025 tarihinde başlayan başvuru süreci, Türkiye’nin konuta olan talebini bir kez daha gözler önüne serdi. Sadece İstanbul’dan 1 milyon 72 bin kişinin başvurduğu projede, ülke genelinde toplam 5 milyon 242 bin geçerli başvuru kayıtlara geçti. Adıyaman’da 29 Aralık 2025’te ilk düğmenin basılmasıyla başlayan kura süreci, yaklaşık dört ay boyunca il il gezerek tüm Türkiye’de büyük bir heyecan dalgası yarattı.

KESİN LİSTELER VE NOTER ONAYI: SONUÇLAR NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Kura çekimlerinin fiziksel olarak sona ermesinin ardından, listelerin hukuki geçerlilik kazanması için noter onay süreci başlatıldı. İstanbul ve diğer illerdeki hak sahipleri, kesinleşmiş isim listelerine toki.gov.tr internet sitesi üzerinden veya e-Devlet kapısındaki TOKİ sorgulama ekranından ulaşabilecekler. Noter tasdikinden geçen listeler, idarenin resmi kanalları aracılığıyla kamuoyuna ilan edilecek.

YENİ HEDEF HIZLI İNŞAAT VE ANAHTAR TESLİMİ

Kura takviminin tamamlanmasıyla birlikte TOKİ için saha mesaisi resmen başlıyor. 506 bin 499 hak sahibinin belirlendiği bu dev projede, zemin etütleri tamamlanan bölgelerde ilk kazmalar vurulacak. Yatay mimari ve mahalle kültürü esasına göre tasarlanan konutların, belirlenen takvim dahilinde etap etap teslim edilmesi planlanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde yürütülen bu hamle ile dar gelirli binlerce ailenin uygun ödeme koşullarıyla modern yuvalara kavuşması hedefleniyor.