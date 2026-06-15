TOKİ kurasız ev satışı hangi illerde 2026? TOKİ açık satış kampanyası olan iller hangileri?
TOKİ tarafından 2026 yılında hayata geçirilen açık satış kampanyası, konut sahibi olmak isteyen vatandaşların gündeminde yer alıyor. Yaklaşık 20 bin konutun kura çekimi yapılmadan satışa sunulacağı kampanya kapsamında başvurular 15 Haziran’da başlayıp 17 Temmuz’a kadar devam edecek. Peki, TOKİ kurasız ev satışı hangi illerde 2026? TOKİ açık satış kampanyası olan iller hangileri? Detaylar haberimizde.
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ( Toki ), konut sahibi olmak isteyen vatandaşlar için 2026 yılında dikkat çeken bir satış sürecini başlatıyor. Yaklaşık 20 bin konutun kura çekimi yapılmaksızın satışa sunulacağı açık satış kampanyası, özellikle uzun süredir TOKİ projelerini takip eden vatandaşların gündeminde yer alıyor. Peki, TOKİ kurasız ev satışı hangi illerde 2026? TOKİ açık satış kampanyası olan iller hangileri? Detaylar...
TOKİ KURASIZ EV SATIŞI HANGİ İLLERDE 2026?
2026 TOKİ açık satış kampanyası kapsamında toplam 64 ilde yaklaşık 20 bin konut satışa çıkarılıyor. Kura çekimi yapılmadan gerçekleştirilecek satışlarda, konutlar başvuru şartlarını karşılayan vatandaşlara doğrudan sunulacak.
TOKİ kurasız ev satışı hangi illerde 2026? sorusunun yanıtı merak edilirken, kampanyanın Türkiye’nin birçok bölgesini kapsadığı görülüyor. Satışa sunulan konutların dağılımı şu şekilde açıklandı:
Afyonkarahisar: 395
Ağrı: 118
Aksaray: 219
Amasya: 68
Ankara: 2 bin 62
Antalya: 46
Ardahan: 14
Artvin: 30
Aydın: 310
Balıkesir: 213
Batman: 588
Bayburt: 172
Bilecik: 206
Bingöl: 88
Bitlis: 262
Burdur: 269
Bursa: 2 bin 190
Çanakkale: 108
Çankırı: 83
Çorum: 157
Denizli: 319
Düzce: 130
Edirne: 127
Erzincan: 37
Erzurum: 21
Eskişehir: 565
Giresun: 38
Gümüşhane: 44
Hakkari: 86
Isparta: 176
İzmir: 306
Karabük: 127
Karaman: 120
Kars: 48
Kastamonu: 28
Kayseri: 104
Kırıkkale: 85
Kırklareli: 139
Kırşehir: 220
Kocaeli: 433
Konya: 998
Kütahya: 127
Manisa: 115
Mardin: 452
Mersin: 272
Muğla: 97
Muş: 147
Nevşehir: 317
Rize: 5
Sakarya: 20
Samsun: 684
Siirt: 294
Sivas: 203
Şırnak: 275
Tekirdağ: 424
Tokat: 61
Van: 161
Yozgat: 216
Zonguldak: 19
Elazığ: 61
Gaziantep: 7
Hatay: 1.238
Kahramanmaraş: 1.073
Malatya: 1.000
Konut sayıları incelendiğinde Bursa, Ankara, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya’nın kampanyada en yüksek kontenjana sahip iller arasında yer aldığı görülüyor.
EN FAZLA KONUTUN SATIŞA ÇIKARILDIĞI İLLER
TOKİ’nin açıkladığı verilere göre bazı iller, yüksek konut sayılarıyla öne çıkıyor. Özellikle deprem bölgesindeki şehirlerde dikkat çekici sayıda konut satışa sunuluyor.
En yüksek konut sayısına sahip iller şöyle sıralanıyor:
Bursa – 2.190 konut
Ankara – 2.062 konut
Hatay – 1.238 konut
Kahramanmaraş – 1.073 konut
Malatya – 1.000 konut
Konya – 998 konut
Samsun – 684 konut
Batman – 588 konut
Eskişehir – 565 konut
Mardin – 452 konut
Bu dağılım, kampanyanın hem büyükşehirleri hem de Anadolu’nun farklı bölgelerini kapsadığını ortaya koyuyor.
TOKİ KURASIZ EV SATIŞI ÖDEME PLANI NASIL, FİYATLAR NE KADAR?
TOKİ, 2026 açık satış kampanyasında vatandaşlara üç farklı ödeme seçeneği sunuyor. Böylece alıcılar kendi bütçelerine uygun ödeme modelini tercih edebilecek.
PEŞİN ALIMDA YÜZDE 25 İNDİRİM
İlk ödeme seçeneğinde konut bedelinin tamamını peşin ödeyen vatandaşlar için yüzde 25 indirim uygulanacak. Bu seçenek, konutu nakit olarak satın almak isteyenler için en avantajlı alternatiflerden biri olarak öne çıkıyor.
YÜZDE 50 PEŞİNAT VE 72 AY VADE
İkinci modelde vatandaşlar konut bedelinin yüzde 50’sini peşinat olarak ödeyecek. Kalan tutar ise 72 ay vade ile taksitlendirilecek. Bu ödeme seçeneğinde ayrıca yüzde 8 indirim uygulanacak.
Peşinatın yüksek tutulduğu bu model, aylık ödeme yükünü azaltmak isteyen alıcılar açısından dikkat çekiyor.
PEŞİNATIN YARISI SONRA ÖDENEBİLECEK
Üçüncü ödeme seçeneğinde ise yüzde 50 peşinatın yarısı sözleşme aşamasında ödenecek. Kalan yarısı ise 30 Haziran 2027 tarihine kadar tamamlanabilecek.
Bu modelde kalan konut bedeli için 60 ay vade uygulanacak. Sözleşmenin imzalanmasının ardından peşinat ve taksit ödemeleri başlayacak.