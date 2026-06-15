Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ( Toki ), konut sahibi olmak isteyen vatandaşlar için 2026 yılında dikkat çeken bir satış sürecini başlatıyor. Yaklaşık 20 bin konutun kura çekimi yapılmaksızın satışa sunulacağı açık satış kampanyası, özellikle uzun süredir TOKİ projelerini takip eden vatandaşların gündeminde yer alıyor. Peki, TOKİ kurasız ev satışı hangi illerde 2026? TOKİ açık satış kampanyası olan iller hangileri? Detaylar...

TOKİ KURASIZ EV SATIŞI HANGİ İLLERDE 2026?

2026 TOKİ açık satış kampanyası kapsamında toplam 64 ilde yaklaşık 20 bin konut satışa çıkarılıyor. Kura çekimi yapılmadan gerçekleştirilecek satışlarda, konutlar başvuru şartlarını karşılayan vatandaşlara doğrudan sunulacak.

TOKİ kurasız ev satışı hangi illerde 2026? sorusunun yanıtı merak edilirken, kampanyanın Türkiye’nin birçok bölgesini kapsadığı görülüyor. Satışa sunulan konutların dağılımı şu şekilde açıklandı:

Afyonkarahisar: 395

Ağrı: 118

Aksaray: 219

Amasya: 68

Ankara: 2 bin 62

Antalya: 46

Ardahan: 14

Artvin: 30

Aydın: 310

Balıkesir: 213

Batman: 588

Bayburt: 172

Bilecik: 206

Bingöl: 88

Bitlis: 262

Burdur: 269

Bursa: 2 bin 190

Çanakkale: 108

Çankırı: 83

Çorum: 157

Denizli: 319

Düzce: 130

Edirne: 127

Erzincan: 37

Erzurum: 21

Eskişehir: 565

Giresun: 38

Gümüşhane: 44

Hakkari: 86

Isparta: 176

İzmir: 306

Karabük: 127

Karaman: 120

Kars: 48

Kastamonu: 28

Kayseri: 104

Kırıkkale: 85

Kırklareli: 139

Kırşehir: 220

Kocaeli: 433

Konya: 998

Kütahya: 127

Manisa: 115

Mardin: 452

Mersin: 272

Muğla: 97

Muş: 147

Nevşehir: 317

Rize: 5

Sakarya: 20

Samsun: 684

Siirt: 294

Sivas: 203

Şırnak: 275

Tekirdağ: 424

Tokat: 61

Van: 161

Yozgat: 216

Zonguldak: 19

Elazığ: 61

Gaziantep: 7

Hatay: 1.238

Kahramanmaraş: 1.073

Malatya: 1.000

Konut sayıları incelendiğinde Bursa, Ankara, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya’nın kampanyada en yüksek kontenjana sahip iller arasında yer aldığı görülüyor.

EN FAZLA KONUTUN SATIŞA ÇIKARILDIĞI İLLER

TOKİ’nin açıkladığı verilere göre bazı iller, yüksek konut sayılarıyla öne çıkıyor. Özellikle deprem bölgesindeki şehirlerde dikkat çekici sayıda konut satışa sunuluyor.

En yüksek konut sayısına sahip iller şöyle sıralanıyor:

Bursa – 2.190 konut

Ankara – 2.062 konut

Hatay – 1.238 konut

Kahramanmaraş – 1.073 konut

Malatya – 1.000 konut

Konya – 998 konut

Samsun – 684 konut

Batman – 588 konut

Eskişehir – 565 konut

Mardin – 452 konut

Bu dağılım, kampanyanın hem büyükşehirleri hem de Anadolu’nun farklı bölgelerini kapsadığını ortaya koyuyor.

TOKİ KURASIZ EV SATIŞI ÖDEME PLANI NASIL, FİYATLAR NE KADAR?

TOKİ, 2026 açık satış kampanyasında vatandaşlara üç farklı ödeme seçeneği sunuyor. Böylece alıcılar kendi bütçelerine uygun ödeme modelini tercih edebilecek.

PEŞİN ALIMDA YÜZDE 25 İNDİRİM

İlk ödeme seçeneğinde konut bedelinin tamamını peşin ödeyen vatandaşlar için yüzde 25 indirim uygulanacak. Bu seçenek, konutu nakit olarak satın almak isteyenler için en avantajlı alternatiflerden biri olarak öne çıkıyor.

YÜZDE 50 PEŞİNAT VE 72 AY VADE

İkinci modelde vatandaşlar konut bedelinin yüzde 50’sini peşinat olarak ödeyecek. Kalan tutar ise 72 ay vade ile taksitlendirilecek. Bu ödeme seçeneğinde ayrıca yüzde 8 indirim uygulanacak.

Peşinatın yüksek tutulduğu bu model, aylık ödeme yükünü azaltmak isteyen alıcılar açısından dikkat çekiyor.

PEŞİNATIN YARISI SONRA ÖDENEBİLECEK

Üçüncü ödeme seçeneğinde ise yüzde 50 peşinatın yarısı sözleşme aşamasında ödenecek. Kalan yarısı ise 30 Haziran 2027 tarihine kadar tamamlanabilecek.

Bu modelde kalan konut bedeli için 60 ay vade uygulanacak. Sözleşmenin imzalanmasının ardından peşinat ve taksit ödemeleri başlayacak.