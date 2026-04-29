TOKİ kura çekilişinde yazılım hatası iddiası doğru mu? DMM'den açıklama!

İstanbul’da hayata geçirilecek 100 bin sosyal konut projesine ilişkin kura süreci, son günlerde sosyal medyada ortaya atılan çeşitli iddialarla kamuoyunun gündemine taşındı. Özellikle “yazılım hatası” iddiaları, kura sonuçlarının güvenilirliği konusunda soru işaretleri oluşturdu. Ancak konuya ilişkin resmi açıklama, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yapıldı ve tartışmalara net bir yanıt verildi. Peki, TOKİ kura çekilişinde yazılım hatası iddiası doğru mu? Detaylar...

TOKİ KURA ÇEKİLİŞİNDE YAZILIM HATASI İDDİASI DOĞRU MU?

Sosyal medyada yayılan “yazılım hatası” iddialarına ilişkin resmi kaynaklardan yapılan açıklamalar, bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını ortaya koyuyor. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, İstanbul’daki sosyal konut projesine ilişkin kura sürecinin tamamen şeffaf ve denetlenebilir şekilde yürütüldüğünü vurguladı.

DMM tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Tüm kura süreci noter huzurunda, herhangi bir dış müdahaleye kapalı, bilgisayar ortamında ve tamamen rastgele seçim esasına dayalı olarak yapılmıştır."

Bu açıklama, kura sürecinde herhangi bir teknik aksaklık ya da manipülasyon iddiasının resmi olarak reddedildiğini açıkça ortaya koyuyor.

DMM'DEN SOSYAL KONUT KURALARINA İLİŞKİN ASILSIZ İDDİALARA YANIT

Kamuoyunda hızla yayılan iddialar üzerine Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Dezenformasyonla Mücadele Merkezi devreye girdi. Yapılan açıklamada, sosyal medyada dolaşıma sokulan içeriklerin gerçeği yansıtmadığı özellikle vurgulandı.

"Tüm kura süreci noter huzurunda, herhangi bir dış müdahaleye kapalı, bilgisayar ortamında ve tamamen rastgele seçim esasına dayalı olarak yapılmıştır."

Açıklamada ayrıca, iddiaların kamu kurumlarının güvenilirliğini zedelemeye yönelik dezenformasyon faaliyetleri kapsamında değerlendirildiği belirtildi.

KURALAR CANLI YAYINLANDI, SONUÇLAR NOTER ONAYIYLA KESİNLEŞTİ

Yetkililer tarafından paylaşılan bilgilere göre kura süreci, yalnızca teknik olarak değil, aynı zamanda kamu denetimine açık şekilde yürütüldü. Açıklamada sürecin tüm aşamalarına ilişkin şu detaylar paylaşıldı:

"25-26-27 Nisan 2026 tarihlerinde gerçekleştirilen kura çekimleri, kamu ciddiyeti ve tam şeffaflık ilkeleri doğrultusunda tamamlanmıştır. Vatandaşlarımızın süreci anlık takip edebilmesi amacıyla tüm kuralar sosyal medyada canlı olarak yayınlanmıştır. Başvuru listeleri kura öncesinde kamuoyuyla paylaşılmış, şartları sağlayan tüm vatandaşlarımızın hakları eksiksiz bir şekilde sisteme tanımlanmıştır. Çekiliş sonuçları yine noter onayıyla kesinleşmiş ve resmi kanallar aracılığıyla ilan edilmiştir. Kura sonuçlarına gölge düşürmeyi ve kurumlarımızın güvenilirliğini sarsmayı amaçlayan dezenformasyon faaliyetlerine itibar edilmemesi, sadece ilgili resmi makamların açıklamalarının dikkate alınması önemle rica olunur."

Bu ifadeler, sürecin hem teknik hem de idari açıdan çok katmanlı bir denetime tabi tutulduğunu gösteriyor.