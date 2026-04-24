TOKİ kura çekilişi bitti mi, İstanbul TOKİ kuraları Pazar ve Pazartesi devam edecek mi, TOKİ çekilişi kaç gün sürüyor?

Sosyal konut projelerinde hak sahiplerini belirleyen kura çekimleri, başvuru sayısının yoğunluğuna bağlı olarak haftalarca sürebiliyor. En büyük ilginin toplandığı İstanbul'da ise süreç titizlikle yürütülüyor. Vatandaşlar, "Toki çekilişi kaç gün sürüyor?" ve "Kura çekilişleri bitti mi?" sorularıyla süreci yakından takip ediyor.

TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ BİTTİ Mİ?

İstanbul’daki hak sahiplerini belirleyecek olan büyük kura töreni, 25 Nisan 2026 Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Organizasyonun başlangıç saati ise 14.00 olarak belirlendi. Kura çekilişine bizzat şahitlik etmek isteyen vatandaşlar için adres ise oldukça geniş bir alan sunan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi olacak. Açık havada ve noter huzurunda yapılacak olan çekiliş, şeffaflık ilkesi gereği tüm katılımcılara açık olacak.

İSTANBUL TOKİ KURALARI PAZAR VE PAZARTESİ DEVAM EDECEK Mİ?

İstanbul'daki konut projelerine yapılan yoğun başvuru nedeniyle kura çekimleri oldukça uzun bir zaman dilimine yayılmıştır. Toki, süreci hızlandırmak ve vatandaşların beklentisini karşılamak amacıyla genellikle hafta sonu da dahil olmak üzere kura çekimlerine ara vermeden devam etmektedir.

2026 takvimine bakıldığında, İstanbul etapları için Pazar ve Pazartesi günleri çekilişlerin yapılması planlanmıştır. Çekilişler sabah saat 10:00 itibarıyla başlamakta ve noter huzurunda gerçekleştirilerek TOKİ’nin resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayımlanmaktadır.

TOKİ ÇEKİLİŞİ KAÇ GÜN SÜRÜYOR?

Bir projenin kura çekiliş süresi, tamamen o projeye yapılan başvuru sayısı ve kontenjan miktarına bağlıdır:

Küçük İller ve İlçeler: Başvuru sayısının az olduğu bölgelerde kura çekimi genellikle 1 günde tamamlanır.

Büyükşehirler: Ankara ve İzmir gibi illerde süreç genellikle 3 ile 7 gün arasında sürmektedir.

İstanbul: Türkiye'nin en çok başvuru alan ili olan İstanbul'da, farklı ilçelerdeki projelerin toplam kura süreci 3 gün sürecek.

25-27 Nisan arası kuralar çekilecek.

KURA SONUCU NASIL SORGULANIR?

Kura çekilişi biter bitmez sonuçların sisteme yüklenmesi zaman alabilmektedir. Sonucunuzu öğrenmek için en sağlıklı iki yöntem şöyledir:

Canlı Yayın: TOKİ'nin sosyal medya hesapları üzerinden çekilişi anlık olarak takip edip adınızı listede görebilirsiniz.

e-Devlet Sorgulama: Çekiliş tamamlandıktan yaklaşık 2-4 saat sonra e-Devlet kapısındaki "Konut / İş Yeri Hak Sahipliği Kura Sonucu Sorgulama" ekranından T.C. kimlik numaranızla asil veya yedek durumunuzu öğrenebilirsiniz.

KURA SONRASI SÜREÇ NASIL İŞLER?

Kura çekilişinde asil hak sahibi olan vatandaşlar, idare tarafından yayımlanacak olan "Sözleşme İmzalama Takvimi"ni beklemelidir. Sözleşme aşamasında peşinat yatırılacak ve gerekli belgeler ilgili bankaya teslim edilecektir. Yedek hak sahipleri ise, asil listedekilerin haklarından feragat etmesi veya şartları sağlamaması durumunda sırasıyla sürece dahil edilecektir.