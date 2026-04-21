TOKİ İSTANBUL KURA TARİHİ: TOKİ İstanbul kura ne zaman, saat kaçta? İstanbul TOKİ kurası çekilişi bu hafta mı, hangi gün?

İstanbul’da sosyal konut sahibi olma hayali kuran binlerce vatandaşın merakla beklediği TOKİ İstanbul kura süreci için tarih netleşti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un yaptığı açıklamalarla birlikte 100 bin Sosyal Konut Projesi kapsamında İstanbul kura takvimi resmileşti. Peki, TOKİ İstanbul kura ne zaman, saat kaçta? İstanbul TOKİ kurası çekilişi bu hafta mı, hangi gün? Detaylar haberimizde.

TOKİ İSTANBUL KURA NE ZAMAN?

Bakan Murat Kurum’un Hekimbaşı Kentsel Dönüşüm Projesi kura töreninde duyurduğu bilgilere göre İstanbul TOKİ kura çekimi, 25 Nisan 2026 Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı’nın da katılımıyla yapılması planlanan büyük kura organizasyonu, İstanbul genelinde ev sahibi olmayı bekleyen vatandaşlar için kritik bir dönüm noktası olacak.

Bu tarihle birlikte birlikte uzun süredir beklenen süreç artık resmen başlamış durumda. TOKİ’nin sosyal konut projesi, özellikle dar ve orta gelirli vatandaşların uygun koşullarla ev sahibi olmasını hedefliyor.

TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

TOKİ İstanbul kura çekilişinin saatine ilişkin resmi açıklama, organizasyonun kapsamı nedeniyle aşamalı olarak yapılmaktadır. Kura çekimi 25 Nisan 2026 Cumartesi günü gün boyu sürecek program kapsamında gerçekleştirilecek.

Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgilere göre kura çekimi, sabah saatlerinde başlayacak ve gün içerisinde etaplar halinde ilerleyecek. Yoğun başvuru sayısı nedeniyle çekilişin tek bir oturumda değil, farklı gruplar halinde yapılması bekleniyor.

Bu nedenle vatandaşların, kura sonuçlarını gün boyunca takip etmeleri önem taşıyor. Özellikle dijital platformlar üzerinden yapılacak anlık duyurular, sürecin şeffaf şekilde ilerlemesini sağlayacak.

İSTANBUL TOKİ KURASI ÇEKİLİŞİ BU HAFTA MI, HANGİ GÜN?

İstanbul TOKİ kurası için en çok sorulan sorulardan biri de çekilişin hangi gün yapılacağıdır. Resmi takvime göre İstanbul kura çekilişi bu hafta içinde, 25 Nisan 2026 Cumartesi günü gerçekleştirilecek.

Bu tarih, hem hafta sonuna denk gelmesi hem de Cumhurbaşkanlığı katılımıyla düzenlenecek olması nedeniyle özellikle planlı bir şekilde belirlenmiştir. Böylece hem daha geniş bir katılım hem de kamuoyunun daha rahat takip edebilmesi amaçlanmıştır.

Kura günü, İstanbul genelinde başvuruda bulunan yüz binlerce vatandaş için büyük bir heyecan yaşanacak. Sosyal konut projesi kapsamında yapılan bu çekiliş, sadece konut dağıtımı değil aynı zamanda uzun vadeli bir yaşam planının da başlangıcı olarak görülüyor.

TOKİ İSTANBUL KURA SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN SORGULANACAK?

TOKİ İstanbul kura çekimi tamamlandıktan sonra sonuçlar aynı gün içerisinde erişime açılacak. Bakan Murat Kurum’un açıklamasına göre:

Kura sonuçları toki.gov.tr adresi üzerinden ilan edilecek

Noter onaylı kesin listeler aynı gün dijital olarak yayımlanacak

Vatandaşlar akşam saatlerinden itibaren e-Devlet Kapısı “Hak Sahipliği Sorgulama” ekranı üzerinden sonuçlarını öğrenebilecek

Bu sistem sayesinde hem şeffaflık sağlanacak hem de vatandaşların sonuçlara hızlı şekilde ulaşması mümkün olacak.

SOSYAL KONUT PROJESİNDE TESLİM SÜRECİ VE PLANLAMA

İstanbul TOKİ projesi sadece kura süreciyle sınırlı değil. En önemli aşamalardan biri de konutların teslim süreci olacak. Bakanlık açıklamalarına göre:

Konutların temelleri atıldıktan sonra

En geç 2 yıl içerisinde teslim edilmesi hedefleniyor

Bu süreç, Türkiye genelinde yürütülen sosyal konut politikalarının en kritik aşamalarından biri olarak değerlendiriliyor. İstanbul gibi yüksek konut fiyatlarına sahip bir şehirde, bu proje dar gelirli vatandaşlar için önemli bir fırsat sunuyor.