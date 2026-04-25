TOKİ İstanbul kura çekimi CANLI İZLEME LİNKİ! İstanbul TOKİ kura çekilişi nereden, nasıl izlenir?

Toki İstanbul 100 bin sosyal konut projesi kapsamında gerçekleştirilecek kura çekimi için geri sayım sürerken, başvuru sahipleri ve hak sahibi adayları gözlerini canlı yayın ekranına çevirmiş durumda. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen dev proje kapsamında, İstanbul’da inşa edilecek 100 bin konut için hak sahipleri noter huzurunda yapılacak kura çekilişi ile belirlenecek. Peki, İstanbul TOKİ kura çekilişi nereden, nasıl izlenir? TOKİ İstanbul kura çekimi canlı izleme linki! Detaylar...

TOKİ İstanbul 100 bin sosyal konut kura çekimi, resmi açıklamaya göre YouTube üzerinden canlı yayınla takip edilebilecek. Vatandaşlar, kura sürecini anlık olarak izleyebilmek için TOKİ’nin resmi dijital platformlarını ve YouTube kanalını kullanacak.

25 Nisan 2026 tarihinde saat 14:00’te başlayacak

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi alanında gerçekleştirilecek

27 Nisan 2026 tarihine kadar devam edecek

Kura çekimi, noter huzurunda şeffaf bir şekilde yapılacak ve süreç boyunca canlı yayın kesintisiz olarak izleyicilere sunulacak. Resmi açıklamalara göre kura sıra numarası üzerinden ilerleyen sistem, tamamen dijital ve takip edilebilir bir yapıda olacak.

TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLA!

İSTANBUL TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NEREDEN, NASIL İZLENİR?

İstanbul TOKİ kura çekilişi, 500 bin sosyal konut kampanyası kapsamında en çok merak edilen aşamalardan biri olarak öne çıkıyor. Özellikle İstanbul 100 bin konut projesi için başvuruda bulunan vatandaşlar, kura sürecini anbean takip etmek istiyor.

KURA ÇEKİLİŞİNİN YAYIN PLATFORMLARI

TOKİ’nin resmi açıklamasına göre kura çekilişi:

YouTube üzerinden canlı yayınlanacak

TOKİ resmi internet sitesi üzerinden yönlendirme yapılacak

Kura süreci şeffaflık ilkesiyle noter huzurunda gerçekleştirilecek

Bu sayede başvuru sahipleri, ev sahibi olma sürecini dijital ortamda güvenli şekilde izleyebilecek.

PROJENİN DETAYLARI VE KONUT MODELİ

İstanbul TOKİ 100 bin sosyal konut projesinde:

1+1 ve 2+1 daire tipleri yer alacak

Modern ve yatay mimari anlayışı esas alınacak

Sosyal yaşam alanlarıyla desteklenen yeni yerleşim alanları oluşturulacak

Bu kapsamda kura süreci, sadece konut dağıtımı değil aynı zamanda büyük bir şehirleşme projesinin önemli aşaması olarak değerlendiriliyor.

İSTANBUL TOKİ KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TOKİ İstanbul kura çekilişi sonuçlarının açıklanma süreci, kura takvimi ile birlikte ilerleyecek. 25 Nisan 2026’da başlayan çekilişlerin 27 Nisan 2026’ya kadar sürmesi planlanıyor.

Kura sonuçları :

TOKİ’nin resmi internet sitesi üzerinden

T.C. kimlik numarası ile sorgulama sistemi aracılığıyla

İlgili duyuru ekranları üzerinden ilan edilecek. Hak sahipleri, sonuçlara dijital ortamdan erişebilecek.