TOKİ İSİM SOYİSİM listesi açıklandı mı, TOKİ İstanbul 100 bin konut 2026 25 Nisan kazanan listesi sorgulama linki var mı?

Cumhuriyet tarihinin en büyük konut hamlesi kapsamında İstanbul etabında kura heyecanı yaşanıyor. 25 Nisan Cumartesi günü noter huzurunda gerçekleştirilecek çekilişle 100 bin ailenin yüzü gülecek. Kura öncesinde vatandaşlar, "Toki isim soyisim listesi açıklandı mı, kazananlar belli oldu mu?" sorusunu gündeme taşıdı.

İstanbul’da ev sahibi olma hayali kuran milyonlarca vatandaşın gözü kulağı 25 Nisan 2026 tarihine kilitlendi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde yürütülen "Yüzyılın Konut Projesi"nde kura heyecanı yaşanırken, arama motorlarında "Toki isim soyisim listesi açıklandı mı?" ve "Toki İstanbul 100 bin konut 2026 25 Nisan kazanan listesi sorgulama linki var mı?" soruları en çok arananlar arasına girdi. Ancak hak sahibi olmak için kura gününü bekleyen vatandaşlara kritik bir hatırlatma yapalım: Kesin sonuçlar henüz ilan edilmedi.

TOKİ İSİM SOYİSİM LİSTESİ: KİMLER KURAYA GİRMEYE HAK KAZANDI?

Çekiliş öncesinde Toki, başvurusu kabul edilen ve reddedilen adayların yer aldığı ön isim listesini erişime açtı. 15 Nisan 2026 itibarıyla güncellenen listelere göre, şartları sağlayan vatandaşlar 25 Nisan’daki büyük kurada yer almaya hak kazandı. Eğer başvurunuzun durumunu henüz kontrol etmediyseniz;

Toki resmi web sitesindeki "Duyurular" kısmından,

Veya e-Devlet "Kura Başvuru Durumu" sekmesinden adınızın olup olmadığını kontrol edebilirsiniz.

İSTANBUL 100 BİN KONUT KAZANAN LİSTESİ SORGULAMA LİNKİ NE ZAMAN AÇILACAK?

Vatandaşların merakla beklediği TOKİ İstanbul 100 bin konut 2026 25 Nisan kazanan listesi sorgulama linki henüz aktif değil. Çünkü hak sahipleri, 25 Nisan Cumartesi günü noter huzurunda yapılacak olan canlı çekilişle belirlenecek. Çekiliş biter bitmez isim listeleri sisteme yüklenecek ve sorgulama paneli üzerinden T.C. kimlik numarası ile sonuçlar öğrenilebilecek.

KAZANANLAR LİSTESİ HENÜZ AÇIKLANMADI: İŞTE TAKVİM!

Sosyal medyada dolaşan "kazananlar belli oldu" şeklindeki paylaşımlara itibar etmeyiniz. İstanbul kura takvimine göre süreç şu şekilde işleyecek:

25 Nisan 2026: Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla İstanbul büyük kura çekimi başlayacak.

Canlı Yayın: Çekiliş anlık olarak TOKİ YouTube kanalından izlenebilecek.

Aynı Gün Akşam: Kura sonuçları ve kesinleşmiş isim listeleri e-Devlet kapısına yansıtılacak.

E-DEVLET ÜZERİNDEN ADIM ADIM SONUÇ SORGULAMA

25 Nisan akşamı TOKİ İstanbul kazanan listesi sorgulaması yapmak isteyenler için izlenecek yollar şunlardır:

e-Devlet'e Giriş Yapın: T.C. Kimlik numaranızla sisteme girin.

Arama Yapın:"Kuralı Satış Projeleri İçin Kura Sonucu Sorgulama" yazın.

Sonucu Görüntüleyin: Başvuru yaptığınız İstanbul 100 Bin Konut projesinin karşısında "Asil", "Yedek" veya "Hak Sahibi Olamadınız" ibaresini göreceksiniz.