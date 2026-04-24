TOKİ asil olarak hak sahibi olanlar ne zaman sözleşme yapacak, ne zaman imzalayacak?

Cumhuriyet tarihinin en büyük konut projesinde hak sahipliği kazananlar için beklenen imza süreci netleşiyor. Kura çekilişlerinde isimlerini listede gören vatandaşlar, banka yoluyla peşinatlarını yatırıp evlerini resmileştirmek için gün sayıyor. En çok sorgulanan konuların başında ise "Toki asil olarak hak sahibi olanlar ne zaman sözleşme yapacak, ne zaman imzalayacak?" sorusu geliyor. Toki'nin resmi duyurularına göre, her il ve proje için ayrı bir "Sözleşme İmzalama Programı" yayımlanırken; asil hak sahiplerinin belirlenen banka şubelerine şahsen müracaat etmesi gerekiyor. İşte 2026 takvimiyle sözleşme imzalama şartları ve merak edilenler...

TOKİ ASİL OLARAK HAK SAHİBİ OLANLAR NE ZAMAN SÖZLEŞME YAPACAK, NE ZAMAN İMZALAYACAK?

2026 yılı sosyal konut projelerinde hak sahipliği heyecanı, yerini imza ve ödeme planı telaşına bıraktı. Noter huzurunda yapılan çekilişlerde isimlerini "Asil Hak Sahibi" listesinde gören binlerce vatandaş, konutlarını resmileştirmek için takvim araştırmalarına başladı. Peki, TOKİ asil olarak hak sahibi olanlar ne zaman sözleşme yapacak? Kurumun güncel duyurularına göre sözleşme imzalama tarihleri projenin tamamlanma durumuna ve bulunduğu ile göre değişkenlik gösteriyor.

TOKİ SÖZLEŞME İMZALAMA TAKVİMİ BELLİ OLDU MU?

TOKİ kura çekimleri tamamlanan projelerde, sözleşme imzalama süreci genellikle çekiliş tarihinden sonraki 15 ila 30 gün içinde başlatılmaktadır. Örneğin, Konya gibi bazı illerde Mart ayında başlayan imza süreci 17 Nisan 2026'ya kadar devam etmektedir. Henüz kurası çekilen veya 25 Nisan’da başlayacak olan İstanbul 100 bin konut projesi gibi büyük etaplarda ise sözleşme takviminin Mayıs veya Haziran ayı içerisinde ilan edilmesi bekleniyor.

SÖZLEŞME İMZALAMAK İÇİN NEREYE GİDİLECEK?

Hak sahiplerinin sözleşme imzalamak için TOKİ binalarına gitmesine gerek yoktur. İşlemler, projenin "Temerküz Bankası" olarak belirlenen T.C. Ziraat Bankası veya Halkbank şubeleri aracılığıyla gerçekleştirilir. TOKİ asil olarak hak sahibi olanlar ne zaman imzalayacak sorusunun yanıtı, kurumun resmi sitesi olan toki.gov.tr adresinde yayınlanan "Sözleşme İmzalama Programı"nda gizlidir. Bu programda her vatandaşın hangi gün, hangi şubede olması gerektiği detaylıca belirtilir.