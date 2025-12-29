TOKİ 500 bin konut kura takvimi! 2026 TOKİ kura takvimi il il TOKİ kuraları ne zaman çekilecek?

Yüzyılın Konut Projesi'nde 500 bin sosyal konut için hak sahipliğini belirleyecek kura çekimleri deprem bölgesinden başlatıldı. Noter huzurunda yürütülen sürecin ilk çekilişi bugün Adıyaman'da gerçekleştirildi. Detaylar...

TOKİ 500 BİN KONUT KURA TAKVİMİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının açıklamasına göre "Konut Alma Hakkı ve Konut Belirleme Kurası" noter huzurunda yapılıyor ve her il için asil ile yedek listeler bu çekilişlerle belirlenecek. Kura sürecinin ilk adımı bugün deprem bölgesindeki Adıyaman'da atıldı. Kura çekimleri, TOKİ'nin duyuracağı takvim doğrultusunda 81 ilde devam edecek.

Paylaşılan programa göre kura çekimleri 30 Aralık'ta Şırnak ve Hakkari'de sürecek. Ardından 5 Ocak'ta Siirt ve Van, 6 Ocak'ta Mardin ve Ağrı, 7 Ocak'ta ise Batman'da çekiliş yapılacak. Bakanlık açıklamasında, bu tarihler sonrasında da TOKİ'nin ilan edeceği takvimle kura çekimlerinin devam edeceği bilgisi yer aldı.

TOKİ KURA TAKVİMİ 2026

Yüzyılın Konut Projesi ile 81 ilde toplam 500 bin konutun inşa edilmesi planlanıyor. Proje tamamlandığında en az 2 milyon kişinin sağlam, afetlere dirençli, güvenli ve modern konutlara uygun fiyatlarla kavuşması öngörülüyor. Proje büyüklüğünün 1,5 trilyon olduğu, çalışmayla birlikte 300 sektörün hareketleneceği bilgisi de paylaşıldı.

Proje kapsamında deprem bölgesindeki birçok il için sosyal konut sayıları da açıklandı. Hatay'da 13 bin 289, Kahramanmaraş'ta 8 bin 195, Malatya'da 9 bin 609, Adıyaman'da 6 bin 620, Gaziantep'te 13 bin 890, Şanlıurfa'da 13 bin 690, Diyarbakır'da 12 bin 165, Adana'da 12 bin 400, Elazığ'da 3 bin 825, Osmaniye'de 2 bin 990 ve Kilis'te 1 bin 170 sosyal konut inşa edileceği bildirildi. Aynı proje kapsamında İstanbul'da TOKİ eliyle ilk kez kiralık sosyal konut uygulamasının da hayata geçirileceği açıklandı.

TOKİ KURA SONUÇLARI NEREDEN BAKILIR?

Kura çekimlerinin ardından asil ve yedek hak sahiplerine ilişkin listeler açıklandığında sonuçlar iki ana platform üzerinden sorgulanabilecek. Bakanlık açıklamasına göre adaylar, TOKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden sonuç ekranına erişebilecek. Aynı zamanda e-Devlet Kapısı üzerinden de sorgulama yapılabilecek.

Adaylar her iki platformda da T.C. kimlik numaralarıyla giriş yaparak hak sahipliği durumlarını öğrenebilecek. Açıklanan bilgilerde, sonuçların bu kanallar üzerinden takip edileceği belirtilirken, kura takviminin de TOKİ tarafından duyurulacağı kaydedildi.