Konut sahibi olmayı hedefleyen vatandaşlara yönelik yeni bir sosyal konut kampanyası için hazırlıkların tamamlandığı açıklandı. Yetkili açıklamalara göre TOKİ tarafından yürütülen yeni projede yaklaşık 20 bin konut, Türkiye genelinde 64 farklı ilde satışa sunulacak. Proje, özellikle orta gelir grubuna hitap eden 2+1 ve 3+1 dairelerden oluşmasıyla dikkat çekiyor. Peki, TOKİ 20 bin konut satışı hangi illerde yapılacak? TOKİ 20 bin konut başvuru şartları neler, kimler başvurabilir? Detaylar...

TOKİ 20 BİN KONUT PROJESİ

Açıklamalarda konutların büyük bölümünün tamamlandığı ve önemli bir kısmının ise bitme aşamasına geldiği ifade edilirken, projenin temel hedefinin kira fiyatlarını dengelemek ve vatandaşların uygun ödeme koşullarıyla ev sahibi olmasını sağlamak olduğu vurgulandı. Sosyal devlet yaklaşımı kapsamında geliştirilen bu modelde, hem üretim hem de istihdam boyutuna katkı sunulması hedefleniyor.

Ödeme planlarında ise farklı seçenekler öne çıkıyor. Peşin ödemede yüzde 25 indirim uygulanırken, yüzde 50 peşinat ödeyenler için yüzde 8 indirim ve 72 aya kadar vade imkânı sunuluyor. Ayrıca peşinatın yarısını şimdi, yarısını daha sonra ödeyenler için 60 aya varan ödeme planı da bulunuyor. Aylık taksitlerin yaklaşık 18 bin liradan başladığı ifade ediliyor.

TOKİ 20 BİN KONUT SATIŞI HANGİ İLLERDE YAPILACAK?

TOKİ tarafından açıklanan yeni sosyal konut kampanyası kapsamında satışa sunulacak yaklaşık 20 bin konutun 64 ilde yer aldığı bildirildi. Proje kapsamında Türkiye’nin farklı bölgelerinde, özellikle nüfus yoğunluğu yüksek şehirler başta olmak üzere geniş bir dağılım planlandı.

Bu kapsamda konutların önemli bir bölümünün deprem sonrası yeniden yapılanma süreciyle birlikte hızlandırıldığı, bazı projelerin ise tamamlanma aşamasına geldiği belirtildi. Konutların büyük çoğunluğu 2+1 ve 3+1 tipinde tasarlanarak aile yapısına uygun şekilde planlandı.

Yetkili açıklamalarda, konutların yalnızca barınma amacı taşımadığı; aynı zamanda mahalle kültürünü destekleyen sosyal yaşam alanlarıyla birlikte tasarlandığı da ifade edildi. Sağlık birimleri, kreşler ve sosyal alanların yer aldığı yeni yaşam konseptleriyle birlikte şehirleşme modelinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

TOKİ 20 BİN KONUT BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

TOKİ 20 bin konut projesi için başvuru şartları, sosyal konut mantığına uygun şekilde dar ve orta gelir grubunu kapsayacak biçimde planlanıyor. Açıklamalara göre proje, özellikle ev sahibi olamayan vatandaşları hedef alıyor ve geniş bir kitleye erişim sağlamayı amaçlıyor.

Başvuru sürecinde engelli vatandaşlar, gazi aileleri ve dar gelirli gruplar için özel kontenjanlar ayrıldığı belirtiliyor. Ayrıca deprem bölgesinde yaşayan vatandaşlara yönelik ayrı bir kontenjan uygulaması da bulunuyor. Bu kapsamda sosyal dengeyi koruyan bir dağıtım modeli oluşturuluyor.

Konutların satışında ödeme kolaylıkları da dikkat çekiyor. Peşin ödeme yapanlara indirim imkânı sunulurken, farklı vade seçenekleri ile aylık ödeme yükünün azaltılması hedefleniyor. Projede temel amaç, vatandaşların kira öder gibi ev sahibi olabilmesini sağlamak olarak öne çıkıyor.

TOKİ KONUT SATIŞINA KİMLER BAŞVURABİLİR?

TOKİ konut satışına başvurabilecek kişiler, öncelikli olarak konut sahibi olmayan ve belirlenen gelir kriterlerine uyan vatandaşlardan oluşuyor. Sosyal konut projelerinde amaç, özellikle ev sahibi olma imkânı sınırlı olan kesimlerin desteklenmesi olarak ifade ediliyor.

Bu kapsamda dar gelirli aileler, ilk kez ev sahibi olacak bireyler, engelli vatandaşlar, gazi aileleri ve deprem bölgesinde yaşayan vatandaşlar öncelikli gruplar arasında yer alıyor. Ayrıca farklı gelir seviyelerine hitap eden ödeme planları sayesinde orta gelir grubunun da projeden faydalanabilmesi sağlanıyor.