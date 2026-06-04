TOKİ 20 bin konut projesi hangi ilçelere yapılacak? İstanbul TOKİ evleri nereye, hangi semtlere yapılacak, ne zaman teslim edilecek?

Türkiye’de konut sahibi olma hedefi her geçen yıl daha da zorlaşırken, TOKİ tarafından duyurulan yeni 20 bin konutluk kampanya özellikle İstanbul başta olmak üzere büyük şehirlerde yaşayan vatandaşların dikkatini çekti. Orta gelir grubuna yönelik hazırlanan proje, hem uygun ödeme seçenekleri hem de geniş kapsamı ile konut piyasasında yeni bir hareketlilik oluşturmayı amaçlıyor.

TOKİ 20 BİN KONUT PROJESİ İSTANBUL'DA VAR MI?

Türkiye genelinde konut piyasasını doğrudan etkilemesi beklenen 20 bin konutluk yeni TOKİ kampanyası, özellikle büyük şehirlerde yaşayan dar ve orta gelirli vatandaşların gündeminde ilk sıraya yerleşti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından yapılan açıklamaya göre proje, Türkiye genelinde 64 ilde hayata geçirilecek ve yaklaşık 20 bine yakın konut satışa sunulacak.

Bu kapsamda en çok merak edilen şehirlerin başında ise İstanbul geliyor. İstanbul TOKİ projeleri her zaman olduğu gibi bu kampanyada da yüksek talep görürken, konutların şehirde olup olmayacağı sorusu netleşmeye başladı. Edinilen bilgilere göre proje İstanbul’u da kapsıyor ancak hangi bölgelerde ve kaç konut yapılacağına ilişkin kesin liste henüz açıklanmadı.

Bakanlık açıklamalarında, konutların büyük bölümünün tamamlanma aşamasına geldiği ve vatandaşların kısa sürede teslim alabileceği ifade ediliyor. Bu da projenin sadece yeni inşa değil, aynı zamanda bitmiş veya bitmek üzere olan konutların satışını da içerdiğini gösteriyor.

İSTANBUL TOKİ EVLERİ NEREYE, HANGİ İLÇELERE YAPILACAK?

İstanbul TOKİ evlerinin hangi ilçelere yapılacağı konusu, projenin en çok araştırılan başlıklarından biri olmaya devam ediyor. Şu an için resmi kurumlar tarafından ilçe ve mahalle bazında kesin bir dağılım paylaşılmış değil. Ancak planlama sürecine dair bazı güçlü öngörüler kamuoyuna yansımış durumda.

Uzman değerlendirmeleri ve geçmiş TOKİ projeleri dikkate alındığında İstanbul’da öne çıkan bölgeler arasında Arnavutköy, Başakşehir ve Tuzla ilçeleri yer alıyor. Bu ilçelerin tercih edilme sebepleri arasında geniş rezerv alanlarının bulunması, yeni yerleşim planlarına uygun yapılaşma imkânı ve altyapı projelerine yakınlık gibi faktörler öne çıkıyor.

TOKİ’nin İstanbul’daki konut planlamasında genellikle şehir merkezine göre daha planlı büyüme alanları tercih ettiği biliniyor. Bu nedenle yeni projelerin de özellikle gelişen konut aksları üzerinde yoğunlaşması bekleniyor. Ancak tüm bu bilgiler resmi duyuru niteliği taşımadığı için nihai liste TOKİ tarafından yapılacak açıklamayla netleşecek.

Öte yandan proje yalnızca konut üretimini değil, aynı zamanda kira fiyatlarını dengelemeyi de hedefliyor. İstanbul gibi yüksek kira baskısının olduğu bir şehirde bu tür projelerin sosyal denge açısından önemli bir rol üstlenmesi bekleniyor.

TOKİ İSTANBUL EVLERİ NE ZAMAN TESLİM EDİLECEK?

TOKİ İstanbul evlerinin teslim tarihleri de vatandaşların en çok merak ettiği konular arasında bulunuyor. Bakan Murat Kurum’un açıklamalarına göre proje kapsamında yer alan konutların önemli bir kısmı zaten tamamlanmış durumda veya bitme aşamasına gelmiş projelerden oluşuyor.

Genel takvime bakıldığında, TOKİ’nin yeni konut stratejisi kapsamında teslimatların kademeli olarak yapılacağı belirtiliyor. Buna göre:

İlk teslimlerin 2027 yılı Mart ayı itibarıyla başlaması planlanıyor

Tüm konutların ise 2028 yılı içerisinde hak sahiplerine ulaştırılması hedefleniyor

Bu süreç yalnızca İstanbul için değil, 64 ili kapsayan genel proje takvimi için geçerli olacak şekilde planlanıyor. Yani İstanbul’daki konutlar da etap etap teslim edilecek.

Ayrıca ödeme planı açısından da esnek bir model sunuluyor. Açıklamalara göre:

2,1 milyon TL’den başlayan fiyat seçenekleri bulunuyor

Aylık yaklaşık 18 bin TL’den başlayan taksit imkanları sunuluyor

Peşin ödemede %25 indirim uygulanıyor

%50 peşin ödeyenlere %8 indirim ve 72 ay vade seçeneği veriliyor

Peşinatın yarısını şimdi, yarısını sonra ödeyenler için 60 ay vade imkânı sağlanıyor

Bu model, özellikle orta gelir grubunun konuta erişimini kolaylaştırmayı hedefliyor.

PROJENİN GENEL ÇERÇEVESİ VE TÜRKİYE KONUT POLİTİKASINA ETKİSİ

Yeni TOKİ kampanyası yalnızca bir satış projesi değil, aynı zamanda Türkiye’nin konut politikalarında ölçek büyüklüğü açısından dikkat çeken bir adım olarak değerlendiriliyor. Açıklanan verilere göre:

Deprem sonrası süreçte 455 bin konut tamamlandı

“Yüzyılın Konut Projesi” kapsamında 500 bin yeni sosyal konut planlandı

Türkiye genelinde daha önce 1 milyon 750 bin konut inşa edildi

81 ilde kura süreçleri tamamlandı veya planlandı

Bu veriler, devletin konut üretim kapasitesinin geldiği noktayı gösterirken, özellikle büyük şehirlerdeki kira baskısını azaltma hedefini de ön plana çıkarıyor.