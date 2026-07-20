Polymarket Türkiye'de erişime engellendi

Erişim engeli, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nün 16 Temmuz 2026 tarihli ve 2026/10 sayılı kararına dayanıyor. Polymarket, kullanıcıların seçimlerden spor müsabakalarına, ekonomik verilerden güncel gelişmelere kadar gelecekteki olayların sonuçlarına bağlı sözleşmeler alıp sattığı bir tahmin piyasası olarak işliyor. Kullanıcılar bir olayın gerçekleşip gerçekleşmeyeceğine dair sözleşmeler alıyor, tahminleri tutarsa kâr elde ediyor.

Platform, son iki yılda dünya genelinde milyarlarca dolarlık işlem hacmiyle hızla büyürken, olay sözleşmelerinin yasa dışı kumar mı yoksa lisanssız finansal ürün mü sayılacağı konusunda düzenleyicilerin dikkatini çekti. Fransa da geçen hafta Polymarket'e erişimi aynı gerekçeyle, yasa dışı bahis nedeniyle engellemişti.

POLYMARKET'İN ENGELLEME DALGASI BÜYÜYOR

Türkiye, platforma karşı adım atan ülkelerin büyüyen listesine katıldı. Fransa'nın Ulusal Kumar Otoritesi kısa süre önce internet sağlayıcılarına Polymarket'i engelleme talimatı verdi. Çek Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı da platformu lisanssız kumar siteleri arasına ekleyerek erişimi kapattı. İsviçre'nin kumar denetim otoritesi ile Bulgaristan'da Sofya bölge mahkemesi de platformu erişim kısıtlama listelerine aldı.

Polymarket'e erişim daha önce Portekiz, Singapur, Polonya, Macaristan, Ukrayna ve Endonezya'da da engellenmişti. Brezilya ise tahmin ve bahis platformlarına kapsamlı bir yasak getirmişti. Şirketin verilerine göre platform şu anda 36 bölgede coğrafi engelle karşı karşıya bulunuyor.

MANİPÜLASYON ŞÜPHELERİ DÜZENLEYİCİLERİ HAREKETE GEÇİRDİ

Polymarket, düzenleyicilerin dikkatini yasal statüsünün yanı sıra bazı bahislerdeki manipülasyon şüpheleriyle de çekti. Fransız otorite, platformdaki bazı bahislerin hileli göründüğünü, hava durumuna dayalı bahislerin sensörlerin ele geçirilmiş olabileceğini ortaya koyduğunu belirtmişti. Bunun üzerine Paris Savcılığı'nın siber suç birimi bir soruşturma başlattı. Platforma yönelik incelemeler 2024'e uzanıyor. O dönem Fransız bir yatırımcı, Donald Trump'ın başkanlık seçimini kazanacağına oynayarak tahmini 79 milyon dolar kazanmıştı.

Tahmin piyasaları ABD'de de düzenleyicilerin merceğinde bulunuyor. Kentucky, aralarında Kalshi ve Polymarket'in de olduğu beş tahmin piyasası platformuna lisanssız spor bahis hizmeti yürüttükleri iddiasıyla dava açtı. En az 17 eyalet daha bu adımı izledi. Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu ise federal düzeyde düzenlenen olay sözleşmeleri üzerindeki münhasır yetkisine müdahale ettikleri gerekçesiyle sekiz eyalete dava açtı.