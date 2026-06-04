TOKİ 20 BİN KONUT PROJE BAŞVURU EKRANI: TOKİ konut projesine nereden, nasıl başvurulur? TOKİ 20 bin konut proje başvuruları ne zaman?

Konut sahibi olmak isteyen orta gelirli vatandaşlara yönelik önemli bir adım daha atıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ tarafından hayata geçirilecek yeni konut kampanyasını duyurdu. Türkiye genelinde 64 ili kapsayan proje kapsamında yaklaşık 20 bin konut satışa sunulacak. Peki, OKİ konut projesine nereden, nasıl başvurulur? TOKİ 20 bin konut proje başvuruları ne zaman? Detaylar...

TOKİ 20 BİN KONUT PROJESİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından açıklanan kampanya kapsamında TOKİ, 64 ilde yaklaşık 20 bin konutu satışa çıkaracak.

Proje kapsamında satışa sunulacak konutlar 2+1 ve 3+1 tipinde olacak. Bakan Kurum, konutların büyük bölümünün tamamlandığını ve vatandaşların kısa süre içerisinde evlerine yerleşebileceğini ifade etti.

Kampanya çerçevesinde satışa çıkarılacak konutlar depreme dayanıklı yapı alanlarında inşa edilirken, sosyal altyapılarıyla da dikkat çekiyor. Projenin temel hedefleri arasında güvenli konut üretiminin artırılması ve kira piyasasındaki baskının azaltılması yer alıyor.

Satışa sunulacak konutların fiyatları illere ve daire büyüklüklerine göre değişiklik gösterecek. Peşin satışlarda uygulanacak yüzde 25 indirimle birlikte konut fiyatları 2,1 milyon liradan başlayacak. Taksitli ödeme seçeneklerinde ise aylık taksitler 18 bin liradan başlayacak.

En fazla konutun satışa sunulacağı iller ise Bursa, Ankara, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya olarak açıklandı. Buna göre Bursa'da 2 bin 190, Ankara'da 2 bin 62, Hatay'da 1.238, Kahramanmaraş'ta 1.073 ve Malatya'da bin konut satışa çıkarılacak.

Konutların bir kısmı hemen teslim edilecek. Hemen teslim kapsamına girmeyen projelerde ise teslimatlar sözleşme tarihinden itibaren en geç 48 ay içerisinde gerçekleştirilecek.

TOKİ KONUT PROJESİNE NEREDEN NASIL BAŞVURULUR?

TOKİ'nin açık satış yöntemiyle gerçekleştireceği kampanyada vatandaşlar için gelir şartı veya ikametgah şartı aranmayacak.

Başvuru yapacak kişilerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, 18 yaşını doldurmuş olması ve kendisi ile eşinin üzerine kayıtlı bir konutunun bulunmaması yeterli olacak.

Başvurular, Türkiye Halk Bankası A.Ş. ve T.C. Ziraat Bankası A.Ş. aracılığıyla gerçekleştirilecek. Vatandaşlar tercih ettikleri ödeme modeline göre peşinatlarını ilgili banka şubelerine yatırarak Gayrimenkul Satış Sözleşmesi'ni imzalayabilecek.

Kampanyaya ilişkin detaylı bilgilere banka şubelerinden, TOKİ'nin resmi internet sitesinden ve 444 86 54 numaralı çağrı merkezinden ulaşılabilecek.

ÜÇ FARKLI ÖDEME MODELİ SUNULACAK

Konut sahibi olmak isteyen vatandaşlara üç farklı ödeme alternatifi sunulacak.

İlk modelde peşin ödeme yapan alıcılar yüzde 25 indirim imkanından yararlanabilecek.

İkinci modelde yüzde 50 peşinat ödeyen vatandaşlara yüzde 8 indirim uygulanacak ve kalan tutar için 72 ay vade seçeneği sunulacak.

Üçüncü modelde ise yüzde 50 peşinatın yarısı sözleşme sırasında, kalan yarısı ise 12 ay sonra ödenecek. Geriye kalan tutar için 60 ay vadeli ödeme planı uygulanacak.

TOKİ 20 BİN KONUT PROJE BAŞVURULARI NE ZAMAN?

TOKİ tarafından satışa sunulacak yaklaşık 20 bin konut için başvuru ve satış süreci 15 Haziran ile 17 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Bu tarihler arasında vatandaşlar, kampanya kapsamındaki konutları inceleyerek tercih ettikleri projeler için başvurularını yapabilecek. Kurasız satış yöntemi uygulanacak olması nedeniyle başvuru süreci konut sahibi olmak isteyenler tarafından yakından takip ediliyor.

64 ili kapsayan k