Tokat'ta yarın okullar tatil mi? 21 Mayıs Perşembe Tokat'ta okul var mı, yok mu? (TOKAT VALİLİĞİ)

Karadeniz Bölgesi’nde günlerdir etkisini sürdüren yoğun yağışlar, Tokat’ta taşkın riskini artırırken vatandaşları da tedirgin etti. Özellikle Almus Barajı’nın tam doluluk seviyesine ulaşması ve kontrollü su tahliyesi yapılacağının açıklanması sonrası bölgede alarm durumu gündeme geldi. Yaşanan gelişmelerin ardından öğrenciler, veliler ve öğretmenler şimdi “Tokat’ta yarın okullar tatil mi?” '' 21 Mayıs Perşembe Tokat'ta okul var mı, yok mu? '' sorusunun yanıtını araştırmaya başladı.

TOKAT'TA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Tokat’ta 21 Mayıs tarihi için şu ana kadar resmi makamlar tarafından alınmış yeni bir tatil kararı bulunmuyor. Bölgede etkisini sürdüren yoğun yağış ve taşkın riski nedeniyle kamuoyunda eğitimle ilgili yeni bir karar alınabileceği yönünde beklenti oluşsa da, yetkililerden yapılmış resmi bir açıklama yer almıyor.

Vatandaşların özellikle sosyal medyada yayılan doğrulanmamış bilgilere karşı dikkatli olması gerektiği belirtilirken, olası kararların yalnızca Tokat Valiliği tarafından duyurulacağı ifade ediliyor.

Bölgedeki hava koşulları ve barajlardaki doluluk oranları nedeniyle gelişmelerin anlık olarak takip edildiği öğrenilirken, öğrenciler ve veliler resmi açıklamalara odaklanmış durumda.

21 MAYIS TOKAT'TA OKUL VAR MI YOK MU?

21 Mayıs Çarşamba günü için Tokat genelinde eğitime ara verildiğine dair resmi bir duyuru yapılmadı. Bu nedenle mevcut bilgiler doğrultusunda okulların açık olduğu değerlendiriliyor.

Ancak Karadeniz Bölgesi’nde devam eden sağanak yağışların oluşturduğu risk nedeniyle yeni tedbir kararlarının gündeme gelebileceği belirtiliyor. Özellikle taşkın ihtimalinin yüksek olduğu bölgelerde vatandaşların dikkatli olması yönünde uyarılar sürüyor.

Tokat’ta yaşayan öğrenciler ve veliler, gün içerisinde valilik ve ilgili kurumlar tarafından yapılabilecek açıklamaları yakından takip etmeye devam ediyor.

21 MAYIS TOKAT HAVA DURUMU

Tokat’ta son günlerde etkisini artıran sağanak yağış, dere yatakları ve nehir çevrelerinde risk oluşturmayı sürdürüyor. Özellikle Almus Barajı çevresindeki gelişmeler yakından takip edilirken, kontrollü su tahliyesinin ardından bazı bölgelerde su seviyelerinde yükselme yaşanabileceği ifade ediliyor.