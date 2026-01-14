Haberler

Tokat okullar tatil mi, 14 Ocak Çarşamba Tokat, Niksar, Reşadiye, Sulusaray, Zile, Artova okul yok mu (TOKAT VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

Tokat okullar tatil mi, 14 Ocak Çarşamba Tokat, Niksar, Reşadiye, Sulusaray, Zile, Artova okul yok mu (TOKAT VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tokat'ta etkili olması beklenen karla karışık yağmur ve soğuk hava nedeniyle öğrenciler ve veliler "Tokat okullar tatil mi? 14 ocak Çarşamba Tokat'ta okul yok mu?" sorusuna yanıt arıyor. Gözler Tokat Valiliği kar tatili açıklamasına çevrilirken, eğitime ara verilip verilmeyeceği merak konusu oldu.

Hava koşullarının olumsuz seyretmesiyle birlikte 14 Ocak Çarşamba Tokat'ta okullar tatil mi sorusu gündemin ilk sıralarına yükseldi. Öğrenci, veli ve öğretmenler Tokat Valiliği kar tatili ile ilgili yapılacak resmi açıklamayı yakından takip ediyor.

TOKAT HAVA DURUMU

Tokat'ta Hava Çok Bulutlu

Tokat'ta çarşamba günü hava genel olarak çok bulutlu olacak. Sıcaklıklar gün boyunca -6°C ile 0°C arasında değişecek. Rüzgâr hızları 7–15 km/saat civarında olacak ve nem oranı %73–94 arasında seyredecek.

Saatlik Hava Durumu (Çarşamba)

00.00–03.00: Çok bulutlu, sıcaklık -4°C, rüzgâr hızı 1 km/saat

03.00–06.00: Çok bulutlu, sıcaklık -5°C, rüzgâr hızı 1 km/saat

06.00–09.00: Çok bulutlu, sıcaklık -4°C, rüzgâr hızı 2 km/saat

09.00–12.00: Çok bulutlu, sıcaklık -3°C, rüzgâr hızı 5 km/saat

12.00–15.00: Parçalı bulutlu, sıcaklık 0°C, rüzgâr hızı 3 km/saat

15.00–18.00: Parçalı bulutlu, sıcaklık -3°C, rüzgâr hızı 1 km/saat

18.00–24.00: Parçalı bulutlu, sıcaklık -6°C, rüzgâr hızı 3 km/saat

Tokat okullar tatil mi, 14 ocak Çarşamba Tokat'ta, Niksar, Reşadiye, Sulusaray, Zile, Artova okul yok mu (TOKAT VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

5 Günlük Hava Durumu Tahmini

14 Ocak Çarşamba: Çok bulutlu, gündüz en yüksek 0°C, gece en düşük -5°C

15 Ocak Perşembe: Kar yağışlı, gündüz en yüksek 4°C, gece en düşük -10°C

16 Ocak Cuma: Karla karışık yağmurlu, gündüz en yüksek 6°C, gece en düşük 3°C

17 Ocak Cumartesi: Kar yağışlı, gündüz en yüksek 2°C, gece en düşük -1°C

18 Ocak Pazar: Kar yağışlı, gündüz en yüksek 1°C, gece en düşük -3°C

Tokat'ta özellikle perşembe ve cumartesi günleri kar yağışı bekleniyor. Sürücüler ve vatandaşlar olumsuz hava koşullarına karşı tedbirli olmalı.

TOKAT OKULLAR TATİL Mİ?

Sulusaray Kaymakamlığından alınan bilgiye göre, ilçede yoğun kar yağışı ve soğuk hava etkili oluyor.

Buzlanma riski ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı ilçede eğitime ara verildi.

Niksar ilçesinde de kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verildi.

Artova Kaymakamlığından alınan bilgiye göre, ilçede yoğun kar yağışı ve soğuk hava etkili oluyor.

Buzlanma riski ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı ilçede eğitime ara verildi.

Buzlanma riski ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı Reşadiye, Erbaa ve Zile ilçelerinde taşımalı eğitime ara verildi.

Yeşilyurt ve Başçiftlik ilçelerinde kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verildi.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rusya'dan Trump'ın İran tehditlerine net tavır

İlk defa bu kadar net tavır koydu
Karadeniz'de sıcak saatler: Yunanistan'a ait tankerler vuruldu

Karadeniz'de sıcak saatler: Yunanistan'a ait tankerler vuruldu
Kayıp Mihriban'ın cesedi ormanda bulundu! Tüyler ürperten itiraf: Boğduktan sonra gömdüm

Kayıp Mihriban korkunç halde bulundu, caninin itirafı tüyler ürpertti
ABD'nin İran kararı en çok Türkiye'yi vuracak

Trump'ın gece yarısı duyurduğu kararda Türkiye detayı
Rusya'dan Trump'ın İran tehditlerine net tavır

İlk defa bu kadar net tavır koydu
Mesut Özil'den Matteo Guendouzi hakkında dikkat çeken sözler

Guendouzi için neler dedi neler
Nevşehir'de bir kadın evinde ölü bulundu

Eve girenler, genç kadını korkunç halde buldu