Tokat okullar tatil mi, 14 Ocak Çarşamba Tokat, Niksar, Reşadiye, Sulusaray, Zile, Artova okul yok mu (TOKAT VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

Hava koşullarının olumsuz seyretmesiyle birlikte 14 Ocak Çarşamba Tokat'ta okullar tatil mi sorusu gündemin ilk sıralarına yükseldi. Öğrenci, veli ve öğretmenler Tokat Valiliği kar tatili ile ilgili yapılacak resmi açıklamayı yakından takip ediyor.

TOKAT HAVA DURUMU

Tokat'ta Hava Çok Bulutlu

Tokat'ta çarşamba günü hava genel olarak çok bulutlu olacak. Sıcaklıklar gün boyunca -6°C ile 0°C arasında değişecek. Rüzgâr hızları 7–15 km/saat civarında olacak ve nem oranı %73–94 arasında seyredecek.

Saatlik Hava Durumu (Çarşamba)

00.00–03.00: Çok bulutlu, sıcaklık -4°C, rüzgâr hızı 1 km/saat

03.00–06.00: Çok bulutlu, sıcaklık -5°C, rüzgâr hızı 1 km/saat

06.00–09.00: Çok bulutlu, sıcaklık -4°C, rüzgâr hızı 2 km/saat

09.00–12.00: Çok bulutlu, sıcaklık -3°C, rüzgâr hızı 5 km/saat

12.00–15.00: Parçalı bulutlu, sıcaklık 0°C, rüzgâr hızı 3 km/saat

15.00–18.00: Parçalı bulutlu, sıcaklık -3°C, rüzgâr hızı 1 km/saat

18.00–24.00: Parçalı bulutlu, sıcaklık -6°C, rüzgâr hızı 3 km/saat

5 Günlük Hava Durumu Tahmini

14 Ocak Çarşamba: Çok bulutlu, gündüz en yüksek 0°C, gece en düşük -5°C

15 Ocak Perşembe: Kar yağışlı, gündüz en yüksek 4°C, gece en düşük -10°C

16 Ocak Cuma: Karla karışık yağmurlu, gündüz en yüksek 6°C, gece en düşük 3°C

17 Ocak Cumartesi: Kar yağışlı, gündüz en yüksek 2°C, gece en düşük -1°C

18 Ocak Pazar: Kar yağışlı, gündüz en yüksek 1°C, gece en düşük -3°C

Tokat'ta özellikle perşembe ve cumartesi günleri kar yağışı bekleniyor. Sürücüler ve vatandaşlar olumsuz hava koşullarına karşı tedbirli olmalı.

TOKAT OKULLAR TATİL Mİ?

Sulusaray Kaymakamlığından alınan bilgiye göre, ilçede yoğun kar yağışı ve soğuk hava etkili oluyor.

Buzlanma riski ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı ilçede eğitime ara verildi.

Niksar ilçesinde de kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verildi.

Artova Kaymakamlığından alınan bilgiye göre, ilçede yoğun kar yağışı ve soğuk hava etkili oluyor.

Buzlanma riski ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı ilçede eğitime ara verildi.

Buzlanma riski ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı Reşadiye, Erbaa ve Zile ilçelerinde taşımalı eğitime ara verildi.

Yeşilyurt ve Başçiftlik ilçelerinde kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verildi.