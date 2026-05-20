TOKAT ALMUS BARAJI SON DURUM: Tokat Almus Barajı nerede? Tokat Almus Barajı su kapasitesi ne kadar?

Tokat’ta tarımsal sulama, enerji üretimi ve taşkın kontrolü açısından stratejik öneme sahip olan Almus Baraj Gölü’nde su seviyesi, kış ve bahar aylarında etkili olan yağışların ardından maksimum seviyeye ulaştı. Geçtiğimiz yıl kuraklık nedeniyle su seviyesinin düşmesiyle ortaya çıkan adacıkların yeniden sular altında kalması, göldeki doluluk oranındaki artışı gözler önüne serdi. Peki, Tokat Almus Barajı nerede? Tokat Almus Barajı su kapasitesi ne kadar? Detaylar...

TOKAT ALMUS BARAJI SON DURUM

Tokat’taki Almus Baraj Gölü’nde su seviyesinin yükselmesiyle birlikte baraj tam kapasite doluluk oranına ulaştı. Kış ve ilkbahar döneminde etkisini artıran yağışlar, baraj gölündeki su miktarını önemli ölçüde artırdı.

Geçen yıl yağışların yetersiz olması nedeniyle göl içerisinde su çekilmesine bağlı olarak ortaya çıkan adacıkların yeniden su altında kaldığı görüldü. Bu gelişme, bölgedeki su rezervinin yeniden güç kazandığını ortaya koydu.

Almus Barajı’nın doluluk oranındaki yükseliş sonrası taşkın riskine karşı Turhal ilçesinde önleyici tedbirler devreye alındı. Turhal Afet Koordinasyon Kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda 15 mahalle ile 7 köy için geçici tahliye süreci başlatıldı.

Bölgedeki polis ekipleri araçlardan yaptıkları megafonlu anonslarla vatandaşları bilgilendirdi. Özellikle nehir yatağı çevresinde yaşayan vatandaşların güvenlik amacıyla evlerini boşaltmaları istendi.

TOKAT ALMUS BARAJI NEREDE, KAÇ METRE?

Almus Barajı, Tokat il sınırları içerisinde Yeşilırmak üzerinde yer alıyor. Baraj, sulama, taşkın kontrolü ve hidroelektrik enerji üretimi amacıyla inşa edildi.

1964 ile 1966 yılları arasında yapımı tamamlanan Almus Barajı, bölgenin en önemli su yapılarından biri olarak öne çıkıyor. Toprak gövde dolgu tipiyle inşa edilen barajın gövde hacmi 3 milyon 405 bin metreküp olarak kayıtlara geçti.

Akarsu yatağından yüksekliği 78 metre olan baraj, Tokat ve çevresindeki tarımsal faaliyetler açısından önemli bir kaynak konumunda bulunuyor.

TOKAT ALMUS BARAJI SU KAPASİTESİ NE KADAR?

Almus Barajı’nın normal su kotundaki göl hacmi 950 hm³ olarak belirtiliyor. Baraj gölünün normal su kotundaki alanı ise 31,30 kilometrekare büyüklüğünde bulunuyor.

27 MW kurulu güç kapasitesine sahip hidroelektrik santrali bulunan barajda yıllık yaklaşık 99 GWh elektrik enerjisi üretimi gerçekleştiriliyor.

Barajın sahip olduğu su kapasitesi, Tokat ve çevresindeki tarımsal sulama faaliyetlerinin sürdürülebilirliği açısından kritik önem taşıyor. Aynı zamanda enerji üretim kapasitesiyle bölgesel elektrik üretimine katkı sağlıyor.