Tokat Almus Barajı SON DURUM! Tokat Almus Barajı taştı mı, yüzde yüz dolu mu?

Tokat’ta etkili olan yoğun yağışlar, Almus Baraj Gölü’nde uzun süredir görülmeyen bir tabloyu ortaya çıkardı. Kış ve bahar aylarında aralıksız devam eden yağışların etkisiyle barajdaki su seviyesi hızla yükselerek yüzde 100 doluluk oranına ulaştı. Bu gelişme, bölgede hem su yönetimi hem de taşkın riski açısından kritik bir sürecin başladığını gösteriyor. Peki, Tokat Almus Barajı son durum ne? Tokat Almus Barajı taştı mı, yüzde yüz dolu mu? Detaylar haberimizde.

TOKAT ALMUS BARAJI SON DURUM!

Yetkili kurumların değerlendirmelerine göre Almus Barajı’nda su seviyesinin maksimum kapasiteye ulaşması, dolusavaklardan su tahliyesi ihtimalini gündeme getirdi. Özellikle 1993 yılından bu yana ilk kez böyle bir senaryonun yeniden değerlendirildiği belirtilirken, barajın bulunduğu havzada dikkatli ve kontrollü bir süreç yürütülüyor.

TOKAT ALMUS BARAJI TAŞTI MI?

Tokat Almus Barajı doluluk oranı yapılan son ölçümlere göre yüzde 100 seviyesine yükselmiş durumda. Yılın başında yaklaşık yüzde 38 seviyesinde bulunan su miktarının kısa süre içinde bu noktaya ulaşması, yağışların bölge üzerindeki etkisini açık şekilde ortaya koyuyor. Özellikle kış döneminde artan kar yağışları ve ardından gelen yağmur geçişleri, baraj havzasındaki su birikimini hızlandırdı.

DSİ ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden gelen veriler doğrultusunda yapılan analizlerde, barajın artık kritik eşik seviyesine ulaştığı ve su yönetiminin kontrollü şekilde yürütülmesi gerektiği vurgulanıyor. Bu nedenle olası taşkın riskine karşı dolusavakların devreye alınabileceği değerlendiriliyor.

Tokat’ın Turhal ilçesi başta olmak üzere Yeşilırmak havzası boyunca uzanan yerleşim alanlarında risk artışı dikkat çekiyor. Bu kapsamda Turhal Afet Koordinasyon Kurulu acil durum gündemiyle toplanarak sahadaki son durumu değerlendirdi. Yapılan toplantılarda, taşkın ihtimaline karşı riskli bölgelerde geçici tahliye sürecinin başlatılması kararlaştırıldı.

TAHLİYE KARARI ALINDI

Turhal ilçesinde yer alan 15 mahalle ve 7 köy için tahliye kararı alınırken, bu bölgelerin olası su taşkınına karşı güvenlik altına alınması hedefleniyor. Özellikle Yeşilırmak hattına yakın yerleşimlerde su seviyesinin ani yükselme ihtimali nedeniyle önlemler üst seviyeye çıkarıldı.

Tokat Valiliği tarafından yapılan açıklamalarda ise kent genelinde tüm kurumların koordinasyon halinde sahada olduğu belirtildi. AFAD, DSİ, belediye ekipleri ve güvenlik güçlerinin yoğun şekilde çalıştığı ifade edilirken, toplamda yüzlerce araç ve personelin riskli bölgelerde görev yaptığı bildirildi. Valilik ayrıca vatandaşlara resmi uyarıların dikkatle takip edilmesi çağrısında bulundu.

Almus Barajı’ndaki doluluk oranının kritik seviyeye ulaşması nedeniyle Turhal ilçesinde eğitim-öğretime geçici olarak ara verildi. Bu kararın, olası taşkın ve su baskını riskine karşı önleyici bir tedbir olarak alındığı açıklandı. Böylece hem öğrencilerin hem de bölgede yaşayan vatandaşların güvenliği öncelik haline getirildi.

Uzman değerlendirmelerinde ise barajdaki su seviyesinin yakından takip edilmesi gerektiği, özellikle ani hava değişimlerinin risk oluşturabileceği ifade ediliyor. Kontrollü su tahliyesi ihtimalinin masada olması, sürecin önümüzdeki günlerde daha da kritik hale gelebileceğine işaret ediyor.

Tokat Almus Barajı’nda yaşanan bu doluluk artışı, yalnızca bölgesel bir su seviyesi yükselmesi değil, aynı zamanda taşkın yönetimi açısından da önemli bir eşik olarak değerlendiriliyor. Yetkililer süreci anlık olarak izlerken, vatandaşların da resmi açıklamalar dışında bilgi kirliliğine itibar etmemesi gerektiği vurgulanıyor.