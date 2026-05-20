İstanbullulara Meteoroloji'den "3 saat" uyarısı
Meteoroloji'den İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Gelecek 3 saatlik periyotta Anadolu yakası ve Boğaz çevresinde kuvvetli sağanak yağış beklenirken sel baskını ve doluya karşı vatandaşların dikkatli olması istendi.
3 SAAT KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, gelecek 3 saatlik periyotta İstanbul'un Anadolu Yakası ile Boğaz çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
DOLU VE SEL BASKININA DİKKAT
Açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere ve meteoroloji radarından alınan bilgilere göre, önümüzdeki 3 saatlik periyotta İstanbul'un Anadolu Yakası ile Boğaz çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Yağışlar nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor" denildi.
KADIKÖY'DE YAĞIŞ ETKİLİ OLUYOR
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından İstanbul’da yer yer sağanak yağış etkili oluyor. Yağmur nedeniyle Kadıköy D-100 Karayolu’nda su birikintileri oluşurken, bazı yollar yağmur sonrası göle döndü. Aniden bastıran yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.