Togg T6X ne zaman satışa çıkıyor? Togg T6X'in fiyatı ne kadar, özellikleri neler?

Yerli otomobil Togg'un merakla beklenen yeni modeli T6X için geri sayım başladı. TOGG Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı'nın yaptığı açıklamalarla birlikte modelin satış takvimi ve hedeflenen fiyatı yeniden gündeme gelirken, T6X'in mevcut modellere göre daha hesaplı olması planlanıyor. TOGG T6X ne zaman çıkıyor, fiyatı ne kadar ve T6X'in özellikleri neler? İşte yeni modelle ilgili merak edilenler.

TOGG T6X NE ZAMAN SATIŞA ÇIKIYOR?

TOGG Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı'nın açıklamasına göre T6X modelinin 2027 yılının haziran ayında tüketicilerle buluşması planlanıyor. Tosyalı, haziran ayında talep toplamaya başlanacağını, haziran ayının sonundan itibaren ise araçların kullanıcılara sevk edilmeye başlanacağını belirtti.

TOGG T6X'İN FİYATI NEDİR?

T6X'in kesin satış fiyatı henüz açıklanmadı. Ancak Fuat Tosyalı, hedeflerinin aracı bugünkü cari fiyatların neredeyse yarısına yakın bir seviyede kullanıcılarla buluşturmak olduğunu söyledi. T6X'in 1 milyon 300 bin lira bandında olması yönündeki değerlendirmeye ilişkin ise Tosyalı, kesin rakamlara odaklanmadıklarını ve rekabetçi bir fiyat hedeflediklerini ifade etti.

TOGG T6X'İN ÖZELLİKLERİ NELER?

T6X hakkında teknik özelliklerin tamamı henüz açıklanmadı. Tosyalı, aracın daha ekonomik ve ulaşılabilir bir model olarak geliştirildiğini belirtti. T6X'in uygun maliyetle sunulmasının yanı sıra iyi donanımlara sahip olması hedefleniyor. Aracın detaylarının ise henüz açıklanmadığı ifade edildi.

TOGG T6X İLE İLGİLİ NE AÇIKLAMA YAPILDI?

TOGG Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, T6X'in daha düşük gelirli vatandaşların da otomobil sahibi olabilmesine katkı sağlayacak şekilde geliştirildiğini açıkladı. Tosyalı, T10X ve T10F'in ardından T6X'in özellikle daha hesaplı olması amacıyla geliştirildiğini belirterek, modele uygun kampanya süreçlerinin de olacağını söyledi. Ayrıca T6X'in 2027 Haziran ayında talep sürecinin başlaması ve haziran sonundan itibaren teslimatların yapılması hedefleniyor.