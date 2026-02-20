Haberler

TikTok hakkında soruşturma mı başlatıldı, neden soruşturma başlatıldı? TikTok kapanacak mı, ne zaman kapanacak?

Güncelleme:
TikTok kullanıcıları son günlerde gündemdeki gelişmeleri yakından takip ediyor. Platform hakkında gerçekten bir soruşturma başlatıldı mı, nedeni ne ve sosyal medyada konuşulan TikTok kapanacak mı? sorusunun yanıtı araştırılıyor. Peki, TikTok hakkında soruşturma mı başlatıldı, neden soruşturma başlatıldı? TikTok kapanacak mı, ne zaman kapanacak?

TikTok cephesinde son günlerde dijital dünyayı meraklandıran gelişmeler yaşanıyor. Platform hakkında gerçekten bir soruşturma başlatıldı mı, başlatıldıysa nedeni ne ve kullanıcıların merak ettiği "TikTok kapanacak mı?" sorusu doğru mu? Tüm bilinmeyenler ve detaylar haberin devamında…

TİKTOK HAKKINDA SORUŞTURMA MI BAŞLATILDI?

Evet, Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) çocuk kullanıcıların kişisel verilerinin korunması amacıyla TikTok hakkında resen inceleme başlattı. Soruşturma, platformdaki çocuk kullanıcıların verilerinin nasıl işlendiğini ve uygulanan güvenlik önlemlerini değerlendirmeyi amaçlıyor.

TİKTOK KAPANACAK MI?

Hayır, TikTok'un kapanacağına dair bir açıklama veya karar bulunmuyor. Soruşturma yalnızca veri işleme süreçlerinin ve güvenlik tedbirlerinin incelenmesini kapsıyor; platformun faaliyetlerine herhangi bir kısıtlama getirilmiş değil.

TİKTOK HAKKINDA NEDEN SORUŞTURMA BAŞLATILDI?

Soruşturma, çocukların dijital ortamda karşılaşabilecekleri potansiyel riskleri önlemek ve kişisel verilerinin korunmasını sağlamak amacıyla başlatıldı. Kurum, TikTok'ta çocuk kullanıcıların verilerinin işlenme süreçlerini ve güvenlik tedbirlerini mercek altına alıyor.

BAŞKA HANGİ PLATFORMLAR HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI?

KVKK, TikTok'un yanı sıra Instagram, Facebook, YouTube, X ve Discord platformları hakkında da aynı amaçla resen inceleme başlattı. Tüm bu platformlarda çocuk kullanıcıların verilerinin nasıl işlendiği ve güvenlik önlemlerinin yeterliliği değerlendirilecek.

