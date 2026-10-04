THY Galatasaray maçı hangi kanalda, THY Galatasaray voleybol maçı nereden CANLI izlenir?

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Türk Hava Yolları ile Galatasaray, sezonun en çekişmeli voleybol maçlarından birinde karşı karşıya geliyor. Zirve yarışı açısından büyük önem taşıyan mücadele öncesinde voleybol tutkunları, THY Galatasaray voleybol maçının hangi kanalda yayınlanacağını ve karşılaşmayı nereden canlı izleyebileceklerini merak ediyor. Maçın saati, yayıncı kuruluşu ve canlı yayın detaylarına dair tüm bilgileri sizler için derledik.

THY - GALATASARAY DAIKIN MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA? SULTANLAR LİGİ DERBİSİ CANLI NEREDEN İZLENİR?

TVF Sultanlar Ligi'nde voleybolseverleri heyecanlandıracak bir İstanbul randevusu bugün gerçekleşiyor. Türk Hava Yolları, sahasında Galatasaray Daikin'i konuk ediyor. Karşılaşma öncesinde taraftarlar "THY Galatasaray Daikin maçı hangi kanalda?", "Maç saat kaçta başlayacak?" ve "Voleybol maçı canlı nereden izlenir?" sorularına yanıt arıyor. İki iddialı ekibin file önündeki mücadelesine dair yayın, saat ve salon bilgilerini sizler için derledik.

THY - GALATASARAY DAIKIN MAÇI HANGİ KANALDA?

Sultanlar Ligi'nin dikkat çeken eşleşmelerinden biri olan THY - Galatasaray Daikin karşılaşması, TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Maçı televizyon başında takip etmek isteyen izleyiciler, TRT Spor'un resmi internet sitesindeki canlı yayın sayfası üzerinden de mücadeleyi izleyebilecek. Ancak internet üzerinden yapılan yayınlarda zaman zaman kesinti yaşanabileceğini hatırlatalım.

TRT SPOR HANGİ PLATFORMDA, KAÇINCI KANALDA?

TRT Spor'u uydu, kablo ve IPTV platformları üzerinden izlemek isteyenler için güncel kanal numaraları şu şekilde: Digiturk'te 56, D-Smart'ta 86, Kablo TV'de 133, Tivibu'da 85 ve Turkcell TV+'ta 70. kanaldan yayın takip edilebilir. Platformların kanal sıralamasında zaman zaman değişiklik yapılabildiği için maç öncesinde kullandığınız platformun güncel kanal listesini kontrol etmeniz faydalı olacaktır.

THY - GALATASARAY DAIKIN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türk Hava Yolları ile Galatasaray Daikin arasındaki mücadele, bugün, 4 Ekim 2026 Pazar günü oynanacak. Karşılaşmanın başlama düdüğü Türkiye saatiyle 19.00'da çalacak. Resmi makamlar tarafından maç saatinde ya da yayın programında değişiklik yapılma ihtimaline karşı gelişmeleri sitemizden takip edebilirsiniz.

THY - GALATASARAY DAIKIN MAÇI NEREDE OYNANACAK?

İki takım arasındaki Sultanlar Ligi mücadelesine İstanbul'daki Burhan Felek Spor Salonu ev sahipliği yapacak. Türk voleybolunun en önemli salonlarından biri olan Burhan Felek'te oynanacak karşılaşmada taraftarların da yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.

MAÇ BİLGİLERİ KISACA

Karşılaşma: THY - Galatasaray Daikin

Organizasyon: TVF Sultanlar Ligi

Tarih: 4 Ekim 2026, Pazar

Saat: 19.00 (Türkiye saati)

Salon: Burhan Felek Spor Salonu, İstanbul

Yayıncı Kanal: TRT Spor