Oscar ödüllü yönetmen Christopher Nolan, sinema dünyasının en büyük klasiklerinden biri olan The Odyssey ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Antik Yunan edebiyatının en önemli eserlerinden biri kabul edilen Homeros’un yaklaşık 3 bin yıllık destanı, Nolan’ın modern sinema anlayışıyla yeniden yorumlanıyor. Peki, The Odyssey ne zaman vizyona girecek? The Odyssey Türkiye'de vizyona girdi mi? Detaylar haberimizde.

THE ODYSSEY NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

Christopher Nolan’ın yönettiği The Odyssey, dünya genelinde 17 Temmuz 2026 Cuma günü sinema salonlarında izleyiciyle buluşacak. Film, vizyon tarihi itibarıyla Nolan hayranları ve mitoloji uyarlamalarını takip eden sinemaseverler tarafından büyük bir beklentiyle karşılanıyor.

Yapım, özellikle IMAX teknolojisi kullanılarak çekilen sahneleriyle dikkat çekiyor. Nolan’ın daha önceki filmlerinde olduğu gibi görsel anlatıma büyük önem verdiği The Odyssey, geniş formatlı salonlarda izleyiciye daha etkileyici bir sinema deneyimi sunmayı hedefliyor.

THE ODYSSEY TÜRKİYE'DE VİZYONA GİRDİ Mİ?

The Odyssey Türkiye'de vizyona girdi mi sorusu, filmin yayın tarihine yaklaşılmasıyla birlikte en çok araştırılan başlıklardan biri oldu.

Christopher Nolan’ın yeni filmi The Odyssey, Türkiye’de 17 Temmuz 2026 Cuma günü vizyona girecek. Film, dünya gösterimleriyle aynı tarihte Türkiye’de de sinemaseverlerle buluşacak.

Türkiye dağıtımını UIP’nin üstlendiği yapımın farklı salon formatlarında gösterilmesi planlanıyor. Özellikle IMAX salonlarında gerçekleştirilecek gösterimler, filmin büyük ölçekli görsel dünyasını deneyimlemek isteyen izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor.

Bilet satışları, seans bilgileri ve salon seçenekleri sinema işletmelerinin yayınladığı güncel programlara göre şekillenecek.

THE ODYSSEY FİLMİNİN KONUSU NE?

The Odyssey, Homeros’un dünya edebiyatının temel eserlerinden biri olan aynı adlı destanından uyarlanıyor. Film, Truva Savaşı’nın ardından Kral Odysseus’un ülkesi İthaka’ya dönmek için çıktığı uzun ve zorlu yolculuğu konu alıyor.

Savaşın sona ermesinin ardından evine dönmeye çalışan Odysseus, yol boyunca tanrıların öfkesi, mitolojik yaratıklar, devler, büyücüler ve ölümcül denizlerle mücadele etmek zorunda kalıyor. Bu yolculuk yalnızca fiziksel bir mücadeleyi değil, aynı zamanda karakterin sabrını, cesaretini ve insan iradesini sınayan büyük bir sınavı temsil ediyor.

Odysseus’un yıllar süren dönüş mücadelesi devam ederken İthaka’da onu bekleyen eşi Penelope ve oğlu Telemakhos da kendi mücadelelerini veriyor. Krallığın korunması ve ailenin yeniden birleşme umudu, hikâyenin önemli unsurları arasında yer alıyor.

Christopher Nolan, klasik mitolojik anlatıyı çağdaş sinema teknikleriyle ele alarak destanın dramatik yönünü ve görsel ihtişamını beyaz perdeye taşımayı amaçlıyor.

THE ODYSSEY OYUNCULARI KİMLER?

Christopher Nolan’ın yeni filmi The Odyssey, yalnızca hikâyesiyle değil, yıldızlarla dolu oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor. Filmde farklı karakterlere hayat veren birçok ünlü oyuncu yer alıyor.

Yapımın oyuncu kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Matt Damon – Odysseus

Anne Hathaway – Penelope

Tom Holland – Telemakhos

Robert Pattinson – Antinous

Zendaya – Athena

Charlize Theron – Kalypso

Lupita Nyong'o

Jon Bernthal – Menelaos

Benny Safdie – Agamemnon

Samantha Morton – Kirke

John Leguizamo – Eumaios

Mia Goth

Elliot Page

Corey Hawkins

Himesh Patel

Cosmo Jarvis

Geniş oyuncu kadrosu, Homeros’un destanındaki farklı karakterlerin sinematik olarak güçlü şekilde yansıtılmasına katkı sağlıyor. Filmde mitolojik figürler, savaşçılar ve destanın önemli karakterleri, Nolan’ın anlatım tarzıyla yeniden hayat buluyor.