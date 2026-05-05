Christopher Nolan’ın yazıp yönettiği The Odyssey, klasik bir destanı modern sinema diliyle yeniden yorumlayan büyük prodüksiyonlardan biri olarak öne çıkıyor. Universal Pictures dağıtımıyla vizyona girmesi planlanan film; yüksek bütçesi, IMAX 70 mm formatında çekilmesi ve uluslararası çekim lokasyonlarıyla 2026 yılının en çok beklenen yapımları arasında gösteriliyor. Peki, The Odyssey filmi ne zaman çıkacak? The Odyssey filminin konusu ne, oyuncu kadrosunda kimler var? Detaylar...

THE ODYSSEY FİLMİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

The Odyssey filminin resmi vizyon tarihi 17 Temmuz 2026 olarak açıklanmıştır. Film, Amerika Birleşik Devletleri’nde sinemaseverlerle buluşacak ve ardından küresel dağıtım planı kapsamında farklı ülkelerde vizyona girecektir.

Universal Pictures tarafından dağıtımı üstlenilen yapım, özellikle yaz sezonunun en büyük sinema projelerinden biri olarak değerlendirilmektedir. Yaklaşık 250 milyon dolarlık bütçesi ile Christopher Nolan kariyerindeki en yüksek maliyetli film olma özelliğini taşımaktadır.

Teknik açıdan bakıldığında, filmin tamamen IMAX 70 mm kameralarla çekilmiş olması, görsel deneyimi daha üst seviyeye taşımayı hedeflemektedir. Bu tercih, Nolan’ın sinema teknolojisine verdiği önemin bir devamı niteliğindedir.

THE ODYSSEY FİLMİNİN KONUSU NE?

Film, Antik Yunan edebiyatının en önemli eserlerinden biri olan Homeros’un Odysseia destanına dayanmaktadır. Hikâye, Truva Savaşı’nın sona ermesinin ardından İthaka Kralı Odysseus’un evine dönüş yolculuğunu merkezine alır.

Bu yolculuk yalnızca fiziksel bir dönüş değil, aynı zamanda mitolojik unsurlar, tanrılar ve doğaüstü varlıklarla dolu zorlu bir mücadeleyi temsil eder. Odysseus’un karşısına çıkan Kiklop Polifimos, Sirenler ve büyücü Kirke gibi figürler, hikâyeye epik bir gerilim ve derinlik kazandırır.

Film aynı zamanda Odysseus’un eşi Penelope’ye yeniden kavuşma arzusu ve oğlu Telemachus’un babasını arayış sürecine de odaklanır. Böylece hem bireysel hem de ailevi dramatik yapı güçlü bir anlatı içinde işlenir.

THE ODYSSEY FİLMİNİN OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Christopher Nolan imzası taşıyan The Odyssey, Hollywood’un en güçlü oyuncu kadrolarından birini bir araya getiriyor. Filmde yer alan başlıca oyuncular ve karakterleri şu şekildedir:

Matt Damon – Odysseus rolünde, Truva Savaşı sonrası İthaka’ya dönmeye çalışan kral

Anne Hathaway – Penelope rolünde, Odysseus’un sadık eşi

Tom Holland – Telemachus rolünde, babasını arayan Odysseus’un oğlu

Robert Pattinson – Antinous rolünde, Penelope’nin taliplerinden biri

Zendaya – Athena rolünde, bilgelik tanrıçası

Charlize Theron – Kirke rolünde, büyücü karakter

Lupita Nyong’o – filmde önemli mitolojik karakterlerden birinde

Jon Bernthal – Menelaus rolünde, Sparta Kralı

Benny Safdie – Agamemnon rolünde, Akha ordularının komutanı

John Leguizamo – Eumaeus rolünde, Odysseus’a sadık hizmetkâr

Himesh Patel – Eurylochus rolünde, Odysseus’un ikinci komutanı

Will Yun Lee – gemi mürettebatından bir karakter

Mia Goth – Melantho rolünde, saray hizmetkârı

Jimmy Gonzales – Cepheus rolünde, mürettebat üyesi

Geniş oyuncu kadrosu, filmin epik yapısını destekleyen en önemli unsurlardan biri olarak öne çıkmaktadır. Her karakter, hikâyenin mitolojik yapısı içinde farklı bir rol üstlenerek anlatının çok katmanlı ilerlemesini sağlar.