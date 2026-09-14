Ankara'nın Gölbaşı ilçesine bağlı Oyaca'daki Külhöyük kazılarında dikkat çekici bir fosil keşfedildi. 5 bin yıllık Hatti ve Hitit yerleşiminde bulunan Gastropoda fosilinin, 66 milyon yıl önce Orta Anadolu'yu da kapsayan Tetis Denizi kıyısında yaşamış bir canlıya ait olduğu belirtildi. Fosilin Külhöyük'e binlerce yıl önce taşınmış olabileceği değerlendiriliyor. Peki, Tetis Denizi nerede? Gastropoda nedir? Detaylar...

TETİS DENİZİ NEREDE?

Tetis Denizi'nin yaklaşık 250 milyon yıl önce oluşmaya başladığı ve Orta Anadolu'yu da kapsadığı belirtiliyor. Külhöyük kazılarında ortaya çıkarılan fosilin ise Tetis Denizi'nin son evrelerine ait olduğu düşünülüyor.

Bakan Ersoy'un aktardığı bilgilere göre, Gölbaşı Oyaca'daki kazı çalışmalarında bulunan fosil, 66 milyon yıl önce Tetis Denizi kıyısında yaşamış bir Gastropoda'ya ait. Bu bulgu, Külhöyük'teki arkeolojik çalışmalar kapsamında Ankara'nın milyonlarca yıl öncesine uzanan doğal tarihine ilişkin bir unsur olarak öne çıkıyor.

Fosilin bulunduğu Külhöyük ise yaklaşık 5 bin yıllık Hatti ve Hitit kenti olarak biliniyor. Bu nedenle milyonlarca yıl öncesine ait olduğu belirtilen fosilin, yerleşimin tarihinden çok daha eski bir döneme uzandığı ifade ediliyor.

GASTROPODA NEDİR?

Gastropoda, karından bacaklı canlıları kapsayan bir gruptur. Külhöyük'te bulunan fosilin de 66 milyon yıl önce Tetis Denizi kıyısında yaşamış karından bacaklı bir salyangoza ait olduğu belirtiliyor.

Fosilin, Orta Anadolu'yu kapsayan Tetis Denizi'nin son dönemlerinden kaldığı düşünülüyor. Külhöyük'te yürütülen kazılarda ortaya çıkarılan bu fosilin, bulunduğu yerleşimin tarihinden çok daha eski bir döneme ait olması dikkat çekiyor.

KÜLHÖYÜK'TE BULUNAN FOSİLİN ÖNEMİ

Külhöyük kazı alanında ortaya çıkarılan Gastropoda fosilinin, binlerce yıl önce yerleşim sakinleri tarafından bölgeye taşınmış olabileceği değerlendiriliyor. Böyle bir ihtimalin, fosilin Külhöyük'te nasıl bulunduğuna ilişkin araştırılması gereken yeni bir konu ortaya çıkardığı belirtiliyor.

Külhöyük'te devam eden arkeolojik çalışmalar kapsamında daha önce de önemli bir keşif yapılmıştı. Geçtiğimiz günlerde 4 bin yıllık bir Hitit kabında Sevgi Çiçeği'nin bilinen en eski tohum kalıntılarına ulaşılmıştı. Bu kez ortaya çıkarılan Gastropoda fosili ise milyonlarca yıl öncesine uzanan doğal tarihe ilişkin bir bulgu olarak kayıtlara geçti.

KÜLHÖYÜK KAZILARI DEVAM EDİYOR

Külhöyük'teki arkeolojik kazılar, 2021 yılından bu yana Cumhurbaşkanlığı Kararlı Kazı statüsünde, Ankara Üniversitesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı adına Doç. Dr. Derya Yılmaz Tekin'in başkanlığında yürütülüyor.

Çalışmalar kapsamında Külhöyük'ün geçmişine ilişkin yeni bulguların ortaya çıkarılması hedefleniyor. Son keşifle birlikte kazı alanında bulunan bir fosilin, yerleşimde yaşayan insanların binlerce yıl önceki faaliyetleriyle bağlantılı olabileceği değerlendirildi.

Bakan Ersoy, Külhöyük'te yürütülen çalışmalarla yerleşimin geçmişinin yeni bulgularla aydınlatılmaya devam edeceğini belirtti.